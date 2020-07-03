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Дело МН17: названа дата следующего блока судебных слушаний

Обвиняемые по делу МН17 должны выступить в суде в 2021 году

сегодня, 19:02
Автор:

Татьяна Веремеева
Дело МН17: названа дата следующего блока судебных слушаний

Следующий блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа. Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус в судебном комплексе Схипхол, сообщает Интерфакс-Украина.

Блок заседаний планируют посвятить вопросам касательно компенсаций погибшим. Также суд должен рассмотреть ход дополнительного расследования.

Во время блока слушаний, который начнется 31 августа, суд планирует рассмотреть позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение о компенсации.

Кроме того, Стэйнхаус также заявил, что все четверо обвиняемых могут получить повестки на запланированные на 2021 год слушания (15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября).

Сегодня суд решил опросить ряд свидетелей, также при участии экспертов провести ряд расследований. В то же время в отношении многих запросов суд так и не принял решения.

Напомним, в расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что ключевой фигурант дела об уничтожении малайзийского Boeing над Донбассом летом-2014, известный под псевдонимом "Владимир Иванович", – замглавы погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.

Одновременно его личность установила русская служба Би-Би-Си. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", приведут ли новые данные к усилению санкций против РФ, след которой в данной трагедии становится все более явным.


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