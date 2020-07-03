Дело Ефремова: адвокат актера сделал неожиданное заявление

Известный актер Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал, ссылаясь на собственные источники.

На данный момент Ефремов согласен лишь с тем, что ДТП было совершено с участием его машины. Актер подтверждает, что готов помочь семье погибшего водителя одной из курьерских служб России Сергея Захарова. Однако это не стоит расценивать как признание вины, добавляет источник. Это лишь "готовность добровольной помощи пострадавшим".

Больше данных о показаниях Михаила Ефремова на данный момент нет из-за тайны следствия.

Как сообщали "Комментарии", во время следствия актер уже перенес приступ. К тому же, в деле Ефремова появился четвертый пострадавший. Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили. Напомним, такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.









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