kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.07.2020

BTC/USD

9111.69

ETH/USD

227.69

LTC/USD

41.50

НБУ 03.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Дело Ефремова: адвокат актера сделал неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Ефремова: адвокат актера сделал неожиданное заявление

Один из адвокатов Михаила Ефремова сообщил, что подсудимый своей вины не признает

сегодня, 16:05
Автор:

Владимир Лавский
Дело Ефремова: адвокат актера сделал неожиданное заявление

Известный актер Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал, ссылаясь на собственные источники. 

На данный момент Ефремов согласен лишь с тем, что ДТП было совершено с участием его машины. Актер подтверждает, что готов помочь семье погибшего водителя одной из курьерских служб России Сергея Захарова. Однако это не стоит расценивать как признание вины, добавляет источник. Это лишь "готовность добровольной помощи пострадавшим".

Больше данных о показаниях Михаила Ефремова на данный момент нет из-за тайны следствия. 

Как сообщали "Комментарии", во время следствия актер уже перенес приступ. К тому же, в деле Ефремова появился четвертый пострадавший. Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили. Напомним, такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!