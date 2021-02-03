«Дело бассейна Сытника»: у обвинения нет доказательств знакомства подозреваемых, - адвокаты

2 февраля Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение "дела о пропавшем бассейне". После заслушивания обвинительного акта и вступительного слова адвокатов всплыло много неожиданных подробностей, передают Українськi Новини.

Судебное заседание / фото TK Nedia

Детективы НАБУ обвиняют экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника и Олега Майбороду, гендиректора компании "Укрбуд Девломпент" в сговоре и злоупотреблении властью или служебных положением при получении градостроительной документации на строительство жилого комплекса на улице Антоновича в Киеве. Обвинение считает, что в результате их действий соседней школе не был построен бассейн.

Основной аргумент ведомства Сытника – это то, что в названии земельного участка в документации фигурирует фраза "....со встроено пристроенным бассейном".



В то же время адвокаты отмечают, что у стороны обвинения отсутствуют доказательства хоть каких-то контактов, общения или даже знакомства Целовальника с Майбородой, которые впервые увиделись только в суде.



Кроме того, всплыли подробности по поводу обязательств в постройке бассейна. Договор со школой еще в 2005 г. заключала фирма "Невирос", которая не смогла закончить строительство жилого дома и в 2013 г. обратилась к "Укрбуд Девелопмент" за помощью.



Майборода подписал новый договор на завершение жилого дома, в котором все обязательства перед третьими лицами остались за "Невиросом", за что эта компания получила 18 млн. грн. Но ни директора этой фирмы, ни "неустановленное лицо", которое подписывало задание на проектирование, детективы НАБУ найти не смогли. Они не допрошены и не фигурируют в деле. В то же время Майбороде и Целовальнику вменяется сговор с ними. Каким образом это могло быть осуществимо прокурор не объяснил. Ни одного свидетеля, который могли бы подтвердить этот "сговор" с "неустановленными лицами" также нет.



Адвокаты называют это дело полностью сфабрикованным. Дело "пропавшего бассейна Сытника" появилось вскоре после нашумевшего "дела о квартирах Нацгвардии", в котором фигурирует Олег Майборода, его руководитель экс-нардеп Максим Микитась и еще ряд руководителей "Укрбуда".



"Это был момент, когда детективам нужно было создать максимальное давление на фигурантов, с целью склонить их к сотрудничеству. Именно поэтому выискивались любые истории и штамповались дела, никто не вникал в доказательную базу. САП и НАБУ понадеялись, что Высший антикоррупционный суд закроет глаза на их выдумки", – заявила адвокат Майбороды Анна Шишко.







"Однако мы надеемся, что репутация для судей ВАКС окажется важней, чем участие в схемах детективов, передающих в суд заведомо сфабрикованное дело", – добавила она.

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