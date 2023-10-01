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Делегация МВФ прибыла в Украину: что известно о визите

Диалог высокого уровня будет фокусироваться в контексте программы расширенного финансирования

сегодня, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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1 октября в Киев для встречи с украинскими властями прибыла команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан. Об этом сообщил представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян, сообщает Reuters .

Делегация МВФ прибыла в Украину: что известно о визите

Миссия МВФ прибыла в Украину (фото из открытых источников)

Он напомнил, что также запланированы встречи с другими заинтересованными сторонами.


"Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан начинает сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами. Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования (EFF), которую реализует Украина при поддержке МВФ", — добавил Степанян.

Известно, что миссия МВФ проводит второй обзор многолетней кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд.

Четырехлетняя программа для Украины является частью глобального пакета на $115 млрд для поддержки экономики в условиях защиты от агрессии России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что надбавки военным повлияют на сотрудничество с МВФ заявил глава НБУ. Возвращение выплат для военных негативно повлияет на переговоры с Международным валютным фондом, считает глава НБУ Андрей Пышный. В ходе прессбрифинга Андрей Пышный отметил, что в макропрогнозе Национального банка Украины одним из рисков войны указано увеличение бюджетных расходов. По предварительным подсчетам, возврат выплат для украинских военных приведет к увеличению расходов бюджета на 100-120 млрд гривен. Глава НБУ считает, что такой фактор повлияет на сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами, финансово помогающими Украине.



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