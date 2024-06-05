Дела с экономикой в Украине могут стать еще хуже: СМИ узнали причины

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Кравцев Сергей
Дефицит кадров в Украине может оказать эффект домино – сначала предприятия сократят производство, а дальше потери ощутит вся экономика Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание Bloomberg.
Дефицит кадров. Фото: из открытых источников
Агентство отмечает, согласно опросу, проведенному киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале этого года, эта проблема занимает второе место после роста расходов украинских компаний. Около половины опрошенных отметили, что испытывают дефицит персонала.
По прогнозу Bloomberg, эта проблема будет только обостряться, ведь российское вторжение продолжается уже третий год. И Украина будет вынуждена восполнять пробел, который оставили миллионы уехавших из страны людей, ушли в армию или погибли в бою.
Журналисты отмечают, пока украинские военные пытаются удержать линию фронта, потерявшая четверть своего производства экономика Украины с начала вторжения рискует еще больше ослабиться из-за сокращения кадров.
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