Даже РФ этого не делает: генерал рассказал о фатальной ошибке, которую допускает Украина в войне

Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал судебные разбирательства в отношении бывших командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Наев представил в интервью "УП".

Сергей Наев. Фото: из открытых источников

"Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями", – отметил Сергей Наев.

Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности.

"Мы имеем опыт других государств, где так же происходило", — сказал Наев.

"Пожалуйста, если есть претензии, в том числе уголовного порядка, претензии должны быть расследованы и даны ответы. А уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается с целью получения истины или, может, по другим причинам?", — задался вопросом экс-командующий.

Рассуждая о целесообразности обвинений бывших командиров Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александра Сырского.

"Поэтому, кого бы мы ни ставили, без сил и средств один человек не способен был выполнить те задачи", — сказал Наев.

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