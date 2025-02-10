Даже РФ этого не делает: генерал рассказал о фатальной ошибке, которую допускает Украина в войне

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Кравцев Сергей
Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал судебные разбирательства в отношении бывших командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Наев представил в интервью "УП".
Сергей Наев. Фото: из открытых источников
Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности.
Рассуждая о целесообразности обвинений бывших командиров Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александра Сырского.
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