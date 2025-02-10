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Украинский военный рассказал о великом разочаровании ВСУ: что произошло

По словам военного, с начала большой войны он не испытывает значительного разочарования, потому что, по сути, ничего не изменилось, только масштабы событий выросли.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Главный сержант 126-й отдельной бригады территориальной обороны 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк поделился своими размышлениями по поводу трех лет полномасштабной войны и рассказал, есть ли у него разочарование.

Украинский военный рассказал о великом разочаровании ВСУ: что произошло

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

В интервью для TSN.ua журналистке Алине Туришин он отметил, что воюет с 2014 года, поэтому имеет возможность сравнить нынешнюю ситуацию с событиями, происходившими десять лет назад.

"Война тогда была другой. Тогда можно было выйти из блиндажа, произвести несколько выстрелов, и тебе не угрожал FPV-дрон. Однако, артиллерия стреляла так же, пули летели те же, а враг был тот же. Поэтому мое разочарование началось еще в 2014 году", — отметил он.

Игорь добавил, что с начала великой войны он не испытывает значительного разочарования, потому что, по сути, ничего не изменилось, только масштабы событий выросли.

"В 2014-2015 годах мы переживали подъем, люди поверили в армию, все было на высоте. Тогда все надеялись, что изменится подход к службе, ведение боевых действий и в целом к военной сфере. Но потом мы просто остановились, и к 2022 году никто не верил, что война может вернуться на так".

Как уже писали "Комментарии", российские источники утверждали, что украинские войска совершили механизированные атаки юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопельки и Фанасеевки. Также пропагандисты утверждали, что российские войска контратаковали северо-западнее Суджи в районе Свердликова и Никольского, севернее Суджи в районе Малой Локни и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e_IG25O-Tqw&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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