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Даже алкоголики не так податливы. К какой зависимости склонны пользователи Tik-Tok

Пользователи Tik-Tok могут испытывать проблемы с азартными играми, к такому выводу пришли финские ученые, опубликовавшие свою научную работу в Journal of Alcohol and Alcoholism Оксфордского Университета

сегодня, 18:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считают финские ученые из города Тампере, которые в течение трех лет изучали закономерности в действиях пользователей разных соцсетей, пользователи Tik-Tok больше склонны к лудомании, даже чем люди, имеющие проблемы с алкоголем.

Даже алкоголики не так податливы. К какой зависимости склонны пользователи Tik-Tok

Тик-Ток

Кроме того, по выводам ученых, пользователи Tik-Tok "гораздо чаще" испытывают проблемы с азартными играми, чем менее активные пользователи других соцсетей.

Согласно информации ученых, оценка 0 в их опросе означает, что корреляция вообще отсутствует. И наоборот, оценка 1.0 означает, что два показателя точно зависят друг от друга. При этом отрицательные числа указывают на обратную корреляцию, то есть один показатель возрастает, когда другой падает.

Как показывает исследование, корреляция между опасным употреблением алкоголя, использованием Tik-Tok и проблемной зависимостью от азартных игр выглядит следующим образом: Tik-Tok и зависимость от азартных игр имеет показатель 0.21, вредное употребление алкоголя и игромания имеет 0.18, а Tik-Tok и вредное употребление алкоголя составляет 0.12.

Отмечается, что это достаточно неожиданный вывод, поскольку всегда много внимания уделялось именно рискам употребления алкоголя и азартных игр. Только после исследования учёных начали говорить о вреде Tik-Tok.

Кроме того, результаты финских ученых свидетельствуют, что пользователи Tik-Tok и игроки в азартные игры имеют повышенный риск развития зависимости в целом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине сейчас остро стоит проблема азартных игр. В частности, оказалось, что многие военные играют в азартные игры и проигрывают не только свои зарплаты, но и вооружение и помощь, которую им привозят волонтеры.




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