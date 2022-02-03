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"Давно добивались": в аэропорту Праги перестали дублировать объявления рейсов в Украину на русском

Начиная с 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках

сегодня, 18:25
Автор:

Денис Подставной
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Пражский аэропорт больше не будет дублировать объявления о посадке на рейсы в Украину на русском языке. Отныне о рейсах сообщают только на чешском и английском. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийніс на своей странице в социальной сети Facebook.

"Давно добивались": в аэропорту Праги перестали дублировать объявления рейсов в Украину на русском

Евгений Перебейнис. Фото: Facebook

Ранее в аэропорту Праги во время посадки на рейсы в Украину объявления звучали на чешском, английском и на русском языках. Евгений Перебийніс рассказал о том, что за последние годы посольство Украины в Чехии получало много обращений от украинцев с вопросами по этой ситуации и требованиями вмешаться.

Перебийніс сообщил, что "мы уже давно пытались добиться изменения такой практики, поскольку считаем, что логики в дублировании информации на русском нет никакой". 

Однако по словам посла, аэропорт всегда отвечал, что дублирование на русском происходит по просьбе авиакомпаний, а также из-за заботы о транзитных пассажирах. 

На днях пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что начиная с 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

”Давно добивались”: в аэропорту Праги перестали дублировать объявления рейсов в Украину на русском - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько на самом деле в Украине должен стоить доллар согласно индексу Биг-Мака, которы составляет издание The Economist. Согласно составленному рейтингу, гривна входит в десятку самых недооценённых валют. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Илон Маск запустил свой спутниковый интернет — цена на услугу шокирует. Скорость скачивания будет достигать 500 Мбит/с. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что почему Украина остается беднейшей страной Европы. Украинцы озвучили свое мнение. Коррупция, по мнению граждан, — главнейшая причина всех бед нашего государства. 


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Источник: https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/1169680763568136
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