Давление сработало: с каким заявлением Моди обратился к Трампу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на индийский экспорт.

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

"Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова", — сказал Моди, тем самым показывая, что Нью-Дели не готов принимать ультиматум Белого дома.

Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий дополнительные 25% пошлины на некоторые индийские товары из-за продолжения Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на западные санкции. В итоге общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций подпрыгнули до 50%.

