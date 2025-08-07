logo

BTC/USD

115010

ETH/USD

3719.34

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Давление сработало: с каким заявлением Моди обратился к Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Давление сработало: с каким заявлением Моди обратился к Трампу

Премьер Индии дал понять, что давление Трампа не сработает

7 августа 2025, 11:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы на индийский экспорт.

Давление сработало: с каким заявлением Моди обратился к Трампу

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

"Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова", — сказал Моди, тем самым показывая, что Нью-Дели не готов принимать ультиматум Белого дома.

Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий дополнительные 25% пошлины на некоторые индийские товары из-за продолжения Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на западные санкции. В итоге общие пошлины для некоторых индийских экспортных позиций подпрыгнули до 50%.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа в ультимативной форме требует от Нью-Дели прекратить покупки нефти у Москвы. На фоне эскалации высокопоставленные представители Индии срочно направляются на переговоры в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

В публикации говорится, что советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар должны прибыть в Москву. Эту информацию СМИ подтвердили индийские официальные лица, попросившие не раскрывать их имена. По информации Times of India, визит Довала запланирован на эту неделю, а Джайшанкар отправится в Москву позднее в августе. В Министерстве иностранных дел Индии отказались комментировать детали визитов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Нарендра Моди опроверг заявление президента США Дональда Трампа по поводу роли Соединенных Штатов в установлении мира между Индией и Пакистаном после вооруженного конфликта в мае этого года.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Нарендра Моди и Дональд Трамп встретились на саммите G7 в Канаде, где индийский премьер опроверг заявления американского президента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsweek.com/india-narendra-modi-responds-donald-trump-tariffs-2110024
Теги:

Новости

Все новости