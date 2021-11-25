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Давление и безнаказанность: ГБР полгода не расследует устроенные в офисе украинской ІТ-компании "маски-шоу"

Суд признал дело в отношении MGID безосновательным, но его инициаторы до сих пор не понесли никакого наказания

сегодня, 14:05
Автор:

Станислав Молчанов
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В начале 2020 года в украинский офис группы компаний MGID пришли следователи ГСУ Нацполиции. Устроенные "маски-шоу" продолжались почти до 4 утра и сопровождались допросами сотрудников. Силовики изъяли технику ІТ-компании, общей стоимостью 1 млн дол. Спустя полтора года дело в отношении MGID закрыли, так как суд признал его безосновательным. Однако, инициаторы "масок-шоу" до сих пор не понесли никакого наказания, сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Реестра судрешений. 

Тогда, в 2020 году киберполиция вменяла  MGID якобы "работу с сайтами с пиратским контентом", а также выдвигала обвинение в "незаконных финансовых операциях". 

Уже 29 апреля 2021 года уголовное производство в отношении компании было закрыто на основании ч.1 ст. 284 УПК, то есть, по факту отсутствия "события уголовного правонарушения", о чем MGID сообщили в релизе на своем сайте. 

При этом указывается, что в отношении должностных лиц ГСУ НП, проводивших незаконное преследовавшие компании, следовали Госбюро расследований 23 апреля 2021 года открыли уголовное производство №62021100010000240 — по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.365 (превышение власти и полномочий) и ч.3 ст. 382 (неисполнение судебного решения, что повлекло за собой нанесения существенных убытков) КК Украины. 

Расследование этого производства продолжается уже полгода, но по данным Реестра судебных решений, в нем до сих пор не было принято ни одного процессуального документа: ни обысков, ни санкций, ни продления сроков досудебного расследования. Ничего. А ходатайства адвокатов ІТ-компании сотрудниками ГБР — игнорируются. 

Как удалось выяснить журналистам, следовать ГБР в деле — Тарас Ящук. Это бывший прокурор, имя которого фигурирует в списках лиц, преследовавших активистов Майдана. 

С ним лично связаться пока не удалось, поэтому редакция планирует отправить в ГБР запрос с целью выяснить: не пытается ли следователь путём своей бездеятельности препятствовать привлечению к ответственности сотрудников нацполиции. 

Давление и безнаказанность: ГБР полгода не расследует устроенные в офисе украинской ІТ-компании "маски-шоу"

Суд. Фото из открытых источников

Напомним, что изъятая во время обысков в MGID дорогостоящая техника до сих пор так и не была возвращена сотрудникам компании в полном объёме. 


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Источник: https://reyestr.court.gov.ua
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