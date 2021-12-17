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Давид Арахамия рассказал о своих впечатлениях за 2021 год

Руководитель фракции "Слуга народа" поделился впечатлениями от 2021 года

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Давид Арахамия во время эфира "Право на власть" рассказал, что для него явилось самым большим впечатлением в текущем году. Также лидер фракции "Слуга народа" сообщил, что вместо важных законопроектов, по его мнению, обществу интересны кулуарные сплетни и кто из политиков нарушает правила дорожного движения.

Давид Арахамия рассказал о своих впечатлениях за 2021 год

Давид Арахамия, фото Facebook

"Для меня, если не брать глобальные впечатления, то самое большое впечатление года – это пленки Медведчука. На которых мы увидели и услышали, как зарабатывали деньги на угле. Эти пленки Бигус показал, а потом о них вообще забыли. Понятно, что идет следственный процесс, но почему-то в медиапространстве гораздо интереснее, кто кому что сказал, кто что сделал, кто где живет, а государственное предательство, особенно, во время войны никто не рассматривает вообще", — объяснил политик.

В качестве примера он привел ситуацию, когда пересек двойную сплошную, и кстати, заплатил за это штраф. Нардеп говорит, что эту новость журналисты расписали почти как инфопривод дня.

"Сегодня мы приняли столь важный законопроект о локализации производства в машиностроении. Выхожу к журналистам, думаю, что будут спрашивать все о локализации, а все спрашивают, почему Порошенко зашел в прямой эфир телеканала, что он там делал. Какой запрос, такую вы имеете и реакцию от политиков. Всем интересно кто во что одет, кто на чем приехал, кто с кем общался в кулуарах. Вот так и живем. Я не обвиняю никого. Это и политики виноваты, и общество, это мы так воспитаны все. Мы скатываемся к такой примитивной дискуссии ежедневно и нет времени поговорить о пенсионной реформе, накопительной пенсии, которую мы пытались принять, а потом все завершилось блокировкой работы Рады", — добавил Арахамия.

Как сообщал портал "Комментарии", Рада одобрила законопроект о локализации производства и индустриальных парках. Нардеп рассказала, как развитие парков повлияет на экономику Украины и привлечение инвестиций.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZmWJfFFDEkU
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