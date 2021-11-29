logo

BTC/USD

57074.28

ETH/USD

4313.30

LTC/USD

197.58

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Давид Арахамия отметил, что возьмет на контроль ситуацию с законопроектом "о военных преступниках"
commentss НОВОСТИ Все новости

Давид Арахамия отметил, что возьмет на контроль ситуацию с законопроектом "о военных преступниках"

Так называемый "Закон о военных преступниках" так и не подписал президент

сегодня, 12:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 – так называемого "закона о военных преступниках", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом он сказал в Одессе на съезде депутатов местных советов, пишет 112 юа.

Давид Арахамия отметил, что возьмет на контроль ситуацию с законопроектом "о военных преступниках"

Давид Арахамия, фото Facebook

"Когда мы его принимали, то были две противоположные позиции. Международные юристы говорили, что потенциально может быть потом много дел против Украины в Европейском суде по правам человека. Была еще точка зрения наших локальных юристов, которые защищают наших бойцов. Мне кажется, что поэтому и задержка — надо определиться, нужны ли будут какие-то доработки в виде вето, надо ли подписывать, а потом возможно делать какие-то изменения", — заявил Арахамия.

Он добавил, что не знает точных причин, почему президент не подписал законопроект.

Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" приняли в парламенте еще в мае 2021 года – его поддержало 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор был ни подписан, ни возвращен на доработку.

В связи с 94-й статьей Конституции Украины, президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения". Закон передали в офис президента около пяти месяцев назад. Правозащитники в Украине неоднократно требовали подписания закона, но Офис президента не комментировал это затягивание.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/arahamiya-zayavil-chto-prokontroliruet-podpisanie-ili-vozvrashhenie-zakonoproekta-o-voennyh-prestupnikah-599380.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!