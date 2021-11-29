Давид Арахамия отметил, что возьмет на контроль ситуацию с законопроектом "о военных преступниках"

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Козлова Альбіна
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 – так называемого "закона о военных преступниках", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом он сказал в Одессе на съезде депутатов местных советов, пишет 112 юа.
Давид Арахамия, фото Facebook
Он добавил, что не знает точных причин, почему президент не подписал законопроект.
Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" приняли в парламенте еще в мае 2021 года – его поддержало 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор был ни подписан, ни возвращен на доработку.
В связи с 94-й статьей Конституции Украины, президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения". Закон передали в офис президента около пяти месяцев назад. Правозащитники в Украине неоднократно требовали подписания закона, но Офис президента не комментировал это затягивание.
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