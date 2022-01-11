Давайте с обеих сторон баллы набирать: политики высказались о нововведениях для водителей

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Козлова Альбіна
В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение по поводу начисления баллов водителям, которые нарушают правила дорожного движения на дорогах. Мнения политиков и общественных деятелей по вопросу о целесообразности внедрения новой системы разделились.
В Украине водителям будут насчитывать баллы за нарушения, фото из открытых источников
Один из инициаторов законопроекта №6503, народный депутат от партии "Слуга народа", Павел Фролов говорит, что эта система штрафных баллов действует во всех цивилизованных странах мира – в США, Канаде, Германии, Франции и других.
Политолог Виктор Прошкин считает, что нужно, чтобы в стране была в хорошем состоянии дорожная инфраструктура.
Владимир Арешонков из группы "Довіра" считает, что нужно повышать общую культуру населения, в том числе и культуру пешеходов, культуру водителей.
Как сообщал портал "Комментарии", в аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект о запуске штрафных баллов для водителей. Как только водитель получает 12 штрафных баллов, он может быть лишен права управлять своим транспортным средством.
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