Давайте с обеих сторон баллы набирать: политики высказались о нововведениях для водителей

В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение по поводу начисления баллов водителям, которые нарушают правила дорожного движения на дорогах. Мнения политиков и общественных деятелей по вопросу о целесообразности внедрения новой системы разделились.

В Украине водителям будут насчитывать баллы за нарушения, фото из открытых источников

Один из инициаторов законопроекта №6503, народный депутат от партии "Слуга народа", Павел Фролов говорит, что эта система штрафных баллов действует во всех цивилизованных странах мира – в США, Канаде, Германии, Франции и других.

"Если сравнить нарушение правил дорожного движения с лечением, то когда болезнь острая, ее "лечат" штрафом, а хроническую — баллами. Украина занимает первые места в Европе по потерям человеческим, по уровню смертности на дорогах, по количеству ДТП. У нас 8-10 человек каждый день погибают на дорогах. В Германии уже уменьшили максимальную сумму баллов до 8, потому что это очень эффективно. В Испании за семь лет действия этих баллов смертность уменьшилась в 2,5 раза", — добавляет депутат.

Политолог Виктор Прошкин считает, что нужно, чтобы в стране была в хорошем состоянии дорожная инфраструктура.

"Кто будет отвечать за ямы на дорогах? Давайте с обеих сторон баллы набирать. Инфраструктура устанавливается, но в конечном итоге никто за ней не ухаживает. Отбойники, светоотражатели в запущенном состоянии, разметка неинформативна, знаков не хватает. С этого нужно начинать и сделать сначала шаги для водителя. Государство должно быть не только репрессивным, оно должно предлагать что-то", — подчеркнул Прошкин.

Владимир Арешонков из группы "Довіра" считает, что нужно повышать общую культуру населения, в том числе и культуру пешеходов, культуру водителей.

"Мы вводили уже огромные карательные санкции за вождение в нетрезвом состоянии. Меньше начали пить? Продолжают и ездят за рулем. Надо работать над правосознанием граждан и, конечно, следить за качеством дорожных работ", — подчеркнул политик.

Как сообщал портал "Комментарии", в аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект о запуске штрафных баллов для водителей. Как только водитель получает 12 штрафных баллов, он может быть лишен права управлять своим транспортным средством.

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