Дарить детям праздник: группа компаний «Здоровье» продолжает хорошую традицию



















Во время рождественско-новогодних праздников группа компаний "Здоровье" во главе с главой наблюдательного совета Александром Доровским присоединилась к созданию уникального действа для маленьких харьковчан. Костюмированный спектакль с участием взрослых и маленьких питомцев Артцентра Zelo подарил им радостный подъем и вернул в счастливое детство.

Группа компаний "Здоровье" устроила праздник для детей в Харьковской области (фото из открытых источников)

При всех обстоятельствах малыши ждут праздников и верят в чудеса. Поэтому для детей, которые посещают разные занятия Артцентра Zelo, сделали большой праздник. Главными актерами стали маленькие учащиеся театрального направления. Они начали свой путь только в мае 2023 года. Но за это время их творческий потенциал проявил себя в самом лучшем свете и было создано Детское творческое объединение Sunrise.









Дети с большим энтузиазмом и талантом создали музыкальное представление "Питер Пен" – увлекательное шоу с вокальными номерами, танцевальными импровизациями и увлекательным фехтованием. Это стало актерско-художественным дебютом юных звезд.

Посмотреть представление пригласили питомцев всех других направлений. Они с удовольствием сопереживали героям спектакля и приобщались к веселым конкурсам.









Свое театральное представление актеры показали и в Малой Даниловке вблизи Харькова. Гостей собрал конно-спортивный клуб "Конный двор". Здесь также малыши радовались празднику и подаркам, а родители — счастливым улыбкам своих детей.

Группа компаний "Здоровье" является постоянным партнером Артцентра Zelo, ведь понимают, как сейчас важно заботиться о ментальном здоровье подрастающего поколения. Также фармацевтическая компания выступала спонсором масштабных праздников ко Дню защиты детей и Дню независимости. Благодаря их поддержке дети Харькова имеют возможность бесплатно посещать занятия по арттерапии.









— Ничто не может быть важнее благополучия наших детей. Ради их будущего защитники ежедневно теснят врага с нашей земли. Ради них мы помогаем ВСУ и продолжаем работать, чтобы устояла экономика страны. Пусть эти праздничные дни помогут малышам отвлечься от тяжелых новостей и еще немного побыть детьми, — отмечает Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".



