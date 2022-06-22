Дания взяла под патронаж один из украинских городов-героев

21 июня перед парламентом выступила с речью премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Об этом написал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Фейсбуке. Политик подчеркнула, что ее страна поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза и свидетельствует, что наше государство входит в европейскую семью.

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Премьер Дании отметила, что Европа должна противостоять вместе с Украиной российским захватчикам, ведь помощь нам в войне и после нее в развитии и восстановлении – это помощь Европы самой себе. Потому что независимое государство не может быть захвачено агрессором в ХХІ веке.



Мэтте Фредериксен подтвердила, что ее страна будет предоставлять нам вооружение, материалы и технику для разминирования, поддержит антироссийские санкции. Также Дания выразила готовность принять участие в восстановлении города-героя Николаева, страдающего ракетными ударами и артиллерийскими обстрелами со стороны противника. "Народ и нация, к которой только ты можешь иметь глубокое уважение. Народ, который борется не только за собственную страну, но и за свободные народы по всему миру. Мое послание было четким. Дания поддерживает вас. И словом, и делом. Никто из нас не знает, когда закончится война. Но как я сегодня сказала украинцам: "Мы видим вашу силу. Мы видим ваше мужество. Я убеждена, что вы выиграете войну. После войны восстанет новая, сильная Украина. Демократия победит, мир восстановится и вы будете свободными", — отметила Фредериксен в речи. Как писал портал, на сколько обеднеют украинцы из-за войны в 2022 году. Прогнозы дал Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи.

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