Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток"

Энергетическое агентство Дании обнародовало материалы о неизвестном ранее объекте, обнаруженном вблизи разрушенного газопровода "Северный поток". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Danish Energy Agency.

Газопровод "Северный поток 2". Фото из открытых источников

Несколько недель назад Энергетическое агентство Дании известило владельца газопровода Nord Stream 2 об обнаруженном неизвестном объекте. Он находился на глубине 73 метра рядом с единственной невредимой нитью газопровода. В сентябре прошлого года три из четырех газопроводов Nord Stream 2 были взорваны.

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Теперь Энергетическое агентство Дании известило, что 28 марта смогло достать неизвестный объект, который находился на дне водоема. Работы по поднятию металлического цилиндра производились с помощью Вооруженных сил Дании, а во время их выполнения присутствовали владельцы газопровода "Северный поток".

"Расследование выяснило, что объектом оказался пустой морской дымовой буй, используемый для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы безопасности", — сообщает Энергетическое агентство Дании.

Фото идентифицированного объекта, обнаруженного вблизи газопроводов Nord Stream можно увидеть ниже:





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