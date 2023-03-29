logo

BTC/USD

28334.17

ETH/USD

1797.89

LTC/USD

90.70

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток"
commentss НОВОСТИ Все новости

Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток"

В Дании опубликовали фотоматериалы с неизвестного объекта, найденного вблизи газопровода "Северный поток".

сегодня, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Энергетическое агентство Дании обнародовало материалы о неизвестном ранее объекте, обнаруженном вблизи разрушенного газопровода "Северный поток". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Danish Energy Agency.

Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток"

Газопровод "Северный поток 2". Фото из открытых источников

Несколько недель назад Энергетическое агентство Дании известило владельца газопровода Nord Stream 2 об обнаруженном неизвестном объекте. Он находился на глубине 73 метра рядом с единственной невредимой нитью газопровода. В сентябре прошлого года три из четырех газопроводов Nord Stream 2 были взорваны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Теперь Энергетическое агентство Дании известило, что 28 марта смогло достать неизвестный объект, который находился на дне водоема. Работы по поднятию металлического цилиндра производились с помощью Вооруженных сил Дании, а во время их выполнения присутствовали владельцы газопровода "Северный поток".

"Расследование выяснило, что объектом оказался пустой морской дымовой буй, используемый для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы безопасности", — сообщает Энергетическое агентство Дании.

Фото идентифицированного объекта, обнаруженного вблизи газопроводов Nord Stream можно увидеть ниже:

Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода ”Северный поток” - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандинавская страна критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО. Венгрия пыталась добиться уступок от Швеции, а обещала ратифицировать ее вступление в военный альянс.

Также "Комментарии" писали о том, что в Европе был создан новый военный союз против России. Четыре страны объединили свои усилия по созданию общего воздушного флота, который будет патрулировать территории скандинавских стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ens.dk/en/press/object-adjacent-nord-stream-2-pipeline-has-been-salvaged
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!