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Данилов жестко высказался о зерновой сделке, намекнув, что Украина продолжит посылать корабли

Алексей Данилов отметил, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН и Турцией

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не выходила из зернового соглашения. Поэтому продолжит делать все возможное, чтобы нуждающиеся страны продолжали получать продовольствие, несмотря на шантаж России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов жестко высказался о зерновой сделке, намекнув, что Украина продолжит посылать корабли

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО напомнил, что официальный Киев подписывал документы с ООН. Также были подписаны документы с Турцией, которая имеет выход к Черному морю. С Россией же от имени Украины никто никаких переговоров не вел и никаких соглашений не подписывал.


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"Откуда выходила Россия — нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся. То, что страна террорист на сегодняшний день терроризирует не только нашу страну, но и весь мир, это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выходки, которые делает РФ. То залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", — отметил секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, наконец, сумел провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – спустя две недели после выхода россиян из зерновой сделки и террора украинских портов и зернохранилищ, который начался потом. Политики договорились об очной встрече. При этом Путин выразил готовность вернуться к зерновому соглашению, но лишь тогда, когда все российские требования будут выполнены. Тем временем о новых военных преступлениях России – целенаправленном уничтожении портовой инфраструктуры и технических объектов, хранивших украинское зерно, говорят уже не только представители Офиса президента Украины (подчеркивая недостаточно жесткую реакцию мира), но и – румынское руководство. Украинский президент Владимир Зеленский призывает мир не привыкать к российскому террору, подчеркивая, что Москва ведет битву за глобальную катастрофу, за разрушение мирового продовольственного рынка. Почему до сих пор нет адекватной реакции со стороны мирового сообщества на очередной этап эскалации со стороны РФ? Как ситуация с зерновым соглашением и вообще в Черном море может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: http://www.nrcu.gov.ua/channel.html?channelID=1&progID=559&sliderIndex=40
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