Данилов жестко высказался о зерновой сделке, намекнув, что Украина продолжит посылать корабли

Украина не выходила из зернового соглашения. Поэтому продолжит делать все возможное, чтобы нуждающиеся страны продолжали получать продовольствие, несмотря на шантаж России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО напомнил, что официальный Киев подписывал документы с ООН. Также были подписаны документы с Турцией, которая имеет выход к Черному морю. С Россией же от имени Украины никто никаких переговоров не вел и никаких соглашений не подписывал.

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"Откуда выходила Россия — нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся. То, что страна террорист на сегодняшний день терроризирует не только нашу страну, но и весь мир, это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выходки, которые делает РФ. То залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (также страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", — отметил секретарь СНБО.

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