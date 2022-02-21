Данилов озвучил планы Украины в отношении ОРДЛО и Крыма

У Украины нет и не было планов по силовому разрешению ситуации, которая возникла на Донбассе. Никаких силовых операций против мирного населения востока Украины украинская власть не планирует. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения со СМИ.

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Алексей Данилов отметил, у украинской власти действительно есть задача вернуть временно оккупирвоанные территории, но исключительно мирным путем.

Секретарь СНБО отметил, Киев никогда не пойдет на то, чтобы применять армию против мирного населения, как и не пойдет на то, чтобы вести военные действия и это могло угрожать мирным гражданам.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина выступает за задействование всех дипломатических механизмов для решения проблемных вопросов, а также поддерживает диалог.

Отметим, российская сторона неоднократно забрасывала в информационное пространство тезисы о том, что украинская армия готовится силовым путем взять под контроль территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также российскими пропагандистскими СМИ сообщалось, что Украина может решится на силовой метод при поддержке Запада.

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