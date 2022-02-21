logo

BTC/USD

37596.18

ETH/USD

2605.93

LTC/USD

108.09

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Данилов озвучил планы Украины в отношении ОРДЛО и Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов озвучил планы Украины в отношении ОРДЛО и Крыма

Алексей Данилов уверяет, что никаких военных действий против населения украинская армия не планирует

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

У Украины нет и не было планов по силовому разрешению ситуации, которая возникла на Донбассе. Никаких силовых операций против мирного населения востока Украины украинская власть не планирует. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения со СМИ.

Данилов озвучил планы Украины в отношении ОРДЛО и Крыма

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Алексей Данилов отметил, у украинской власти действительно есть задача вернуть временно оккупирвоанные территории, но исключительно мирным путем.

Секретарь СНБО отметил, Киев никогда не пойдет на то, чтобы применять армию против мирного населения, как и не пойдет на то, чтобы вести военные действия и это могло угрожать мирным гражданам.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина выступает за задействование всех дипломатических механизмов для решения проблемных вопросов, а также поддерживает диалог.

Отметим, российская сторона неоднократно забрасывала в информационное пространство тезисы о том, что украинская армия готовится силовым путем взять под контроль территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также российскими пропагандистскими СМИ сообщалось, что Украина может решится на силовой метод при поддержке Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — в "Слуге народа" считают, что Запад должен перестать вести переговоры и уговаривать Россию отвести войска от украинской границы. Пришло время вводить обещанные санкции уже сейчас, не дожидаясь, пока российские танки прорвут оборону ВСУ. Позицию "Слуги народа" высказал нардеп Егор Чернев. Санкции помогут предотвратить возможное вторжение, уверены в "Слуге народа".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!