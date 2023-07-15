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Данилов объяснил, почему Зеленский не сдержал эмоций во время саммита НАТО

Секретарь СНБО Данилов напомнил, что Украина уже более 500 дней борется с армией РФ

сегодня, 13:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский отстаивает интересы воюющей страны и его эмоциональные выпады в первый день саммита в Вильнюсе это подтверждают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью радио NV сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов объяснил, почему Зеленский не сдержал эмоций во время саммита НАТО

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что все услышали – это была не личная реплика Владимира Зеленского, как обычного человека. Это была публичная позиция президента страны, которая в войне. Идет очень большая, ожесточенная война. Это должны все понимать. 


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При этом Данилов указал, что в XXI веке в центре Европы более 500 дней идет война, которую нужно завершить, ведь каждый день гибнут люди.

"Что касается ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом нужно как можно скорее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди. Не нужно это воспринимать как какие-то личные вызовы. Следует находить на сложные вопросы ответы", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, президент Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходило мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор. Западная пресса также сообщала, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе. Как оцениваете давление, оказываемое Зеленским на Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rosiji-ne-isnuye-danilov-pro-putina-prigozhina-samit-nato-ta-korupciyu-video-novini-ukrajini-50339122.html
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