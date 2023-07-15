Данилов объяснил, почему Зеленский не сдержал эмоций во время саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский отстаивает интересы воюющей страны и его эмоциональные выпады в первый день саммита в Вильнюсе это подтверждают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью радио NV сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что все услышали – это была не личная реплика Владимира Зеленского, как обычного человека. Это была публичная позиция президента страны, которая в войне. Идет очень большая, ожесточенная война. Это должны все понимать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом Данилов указал, что в XXI веке в центре Европы более 500 дней идет война, которую нужно завершить, ведь каждый день гибнут люди.

"Что касается ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом нужно как можно скорее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди. Не нужно это воспринимать как какие-то личные вызовы. Следует находить на сложные вопросы ответы", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, президент Владимир Зеленский в первый день саммита НАТО, по пути в Вильнюс, где проходило мероприятие, раскритиковал отсутствие среди стран Альянса четкой позиции по приему Украины в свои ряды. По его словам, так остается возможность торговаться в переговорах с Россией членством Украины в НАТО. Что, уверен президент, мотивирует страну-агрессора продолжать свой террор. Западная пресса также сообщала, что в НАТО до сих пор не пришли к консенсунсному решению касательно перспектив членства Украины в Альянсе. Как оцениваете давление, оказываемое Зеленским на Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Украина на саммите НАТО получила максимум из возможного – в чем главный успех.



