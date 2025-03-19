Дальше без ПТУ: в Украине хотят изменить систему профессионального образования

В Украине предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным требованиям. Соответствующий законопроект №13107 зарегистрировали в середине марта в Верховной Раде.

ПТУ. Фото: из открытых источников

Действующий Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, по словам депутатов, сейчас уже не отвечает потребностям современной молодежи.

"За эти 27 лет произошли и продолжают происходить существенные структурные изменения не только системы образования Украины, но и рынка труда, на удовлетворение запросов и потребностей которого в смысле подготовки качественного человеческого капитала работает система профессионального образования", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект №13107 предусматривает следующие изменения в профессиональном образовании:

возможность бесплатного получения другой профессии: граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через 3 года после предыдущей квалификации при условии наличия страхового стажа от 2 лет;

доступ к обучению без базового среднего образования: лица, которые не получили базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование;

новая система финансирования: ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы коммунальных учреждений профессионального образования должно финансироваться из местных бюджетов;

расширение автономии учреждений профессионального образования: учреждения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами;

внедрение образовательного аудита: ввести проверки качества обучения для повышения стандартов образования;

изменения в рабочем времени: работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40;

усиление сотрудничества с работодателями: предусмотрено расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования;

обновление терминологии: хотят заменить термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".

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