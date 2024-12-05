Что ожидает выпускников школ после войны: в образовании дали прогноз

После окончания войны Украина планирует проводить для выпускников ВНО, а не НМТ. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала Татьяна Вакуленко, директор украинского центра оценивания качества образования.

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"Несомненно, мы планируем вернуться к классической модели тестирования, когда один предмет поступающий проходит в пределах одного дня оценивания. Потому что мы хотим полноценно предоставить возможность поступающему проявить свои учебные достижения, а нам – лучше оценить поступающего", – отметила Вакуленко.

Она добавила, что вряд ли наша страна будет возвращаться к "бумажной" форме экзаменов. В свою очередь, должна продолжиться практика онлайн тестирований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мобилизация с 18: у Зеленского сделали новое заявление

Западные партнеры неоднократно выступали с заявлениями о необходимости Украины принять "непростые решения", связанные с мобилизацией, в том числе с возможным снижением мобилизационного возраста. На эти сообщения ответил советник президента Дмитрий Литвин.

Дмитрий Литвин в соцсети X прокомментировал сообщение, в котором указывалось, что некоторые родители вывозят за границу мальчиков 15-17 лет, чтобы таким образом избежать их мобилизации, когда им исполнится 18 лет. Однако советник Зеленского категорически отрицает, что в Украине будут снижать мобилизационный возраст.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", — написал Литвин.

Это не первый раз советник Зеленского отвечает на запросы относительно информации о возможной мобилизации 18-летних. В конце ноября Дмитрий Литвин указал, что Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст, ведь Запад не предоставляет всех обещавших ресурсов, поэтому "нельзя ожидать, что Украина будет компенсировать задержки в логистике или нерешительность в поддержке за счет молодости наших мужчин на передовой".