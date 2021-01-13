«Цвет крыльев ангелов Беллини»: на рынке вин появилось розовое Просекко

2021 год станет знаковым для всех гурманов, которые с нетерпением ждали появления на рынке розового Просекко. Его производство было одобрено относительно недавно, о чем торжественно объявил Консорциум вин Prosecco DOC, а сенсационную новость подхватили все мировые СМИ.

ФОТО: Из открытых источников

И вот уже на красную дорожку лучших в мире игристых вин торжественно выходит Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato.

Почему это событие было столь долгожданным?

До этого просекко делалось исключительно из винограда сорта Глера, что давал напитку знаменитый соломенно-желтый оттенок. Теперь же на официальном уровне в производство напитка разрешено добавлять виноград сорта Пино Неро для получения нового оттенка. Затем Просекко Розе будет проходить вторичную ферментацию с более длительным периодом выдержки в погребе перед тем, как поступит на прилавки магазинов.

Новинка создана в коллекции Mionetto Prestige, а значит, качеству, вкусу и даже оформлению бутылки было уделено особое внимание, не упущена из виду ни одна деталь.

Розовое просекко представлено в выгодном свете, с этикеткой в розовых тонах и характерными для бренда Mionetto оранжевыми полосами, окаймляющими края, которые, словно высокая награда, торжественно украшает бутылку с итальянским игристым.

Как и любое изысканное вино, Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato имеет свой неповторимый характер, в котором ощущаются современные нотки и модные тенденции. Однозначно, Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato в 2021 году будет в бокале каждого ценителя актуальных направлений.

Но представить себе благородный напиток без традиций довольно сложно.

Как и полюбившееся нам белое просекко, розе тоже производится строго на северо-востоке Италии в области, расположенной на территории Венето и Фриули-Венеция-Джулия. Просекко Розе изготовляется методом Шарма-Мартинотти, не менее двух месяцев проходит вторичную ферментацию в резервуарах. Это можно отметить, с восхищением наблюдая за тонкой и продолжительной игрой в бокале.

Кому Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato придется по вкусу ?

· Любителям игристого вина, что относится к категории "экстра драй" (содержание алкоголя 11% об.)

· Ценителям освежающих аперитивов

· Людям, которые привыкли следить за модными тенденциями и быть в курсе последних трендов

· Людям, которые хотят получать от вина не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение.

· Тем, кто находится в поиске напитка, что станет универсальным сопровождениям к еде, в частности к итальянской кухне, морепродуктам и праздничным деликатесам.

Обратите внимание на цвет Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato – это цвет крыльев ангелов Беллини, с очень тонкой игрой знаменитого персикового оттенка, настолько популярного, что в его честь назван коктейль "Беллини", гордость Италии.

Вдохните потрясающий аромат просекко розе: в нем вы услышите запах спелых итальянских фруктов и пармских фиалок, упругой малины, душистой и лесной земляники и с оттенком сочной вишни морелло.

Большинство экспертов прогнозирует ажиотаж вокруг новинки. Что еще может обеспечить невероятную популярность Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato в 2021 году?

Томительное ожидание появления игристого вина на рынке: с момента анонсирования до продажи прошло немало времени, которое ценители провели в нетерпении.

Стремительно набирающая популярность мода на розовые вина, особенно среди лидеров общественного мнения, инфлюэнсеров.

Высокий спрос на Просекко среди самой разной аудитории. Особенно много внимания просекко получает со стороны мужчин, которые раньше игнорировали игристые напитки. Теперь же все изменилось, и деловая встреча двух бизнесменов-мужчин с бокалами просекко в руках стала уже привычной картиной.

Но, безусловно, Просекко Розе, это подарок, в первую очередь, женской аудитории. Но отличная новость для тех, кто предпочитает веганство – вино соответствует всем требованиям такого стиля питания.

Поклонники Mionetto уже могут приобрести новинку – Mionetto Prosecco Rosé DOC Mellisimato уже поступило в продажу.

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