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ЦРУ обратилось к россиянам, которые против войны в Украине: зачем

ЦРУ предложило россиянам связаться с разведкой США

2 мая 2022, 23:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Центрального разведывательного управления предлагают не поддерживающим военное вторжение в Украину гражданам России, выйти на контакты с американской разведкой. Чтобы сделать это, нужно воспользоваться даркнетом. Об этом сообщают представители издания Sky News .

ЦРУ обратилось к россиянам, которые против войны в Украине: зачем

ЦРУ призвало выйти на связь россиян (фото из открытых источников)

"ЦРУ сделало новый шаг по продвижению своего присутствия в даркнете, который доступен только через специальные инструменты", – пишет это медиа.

Как утверждают журналисты издания, представители разведки Соединенных Штатов предлагают гражданам РФ, не одобряющим агрессию военных своего государства к Украине, связаться с ними. Инструкция, как это сделать, чтобы получить доступ к сайту ЦРУ в даркнете уже обнародована в социальных сетях, на собственной странице представителей американского разведывательного управления.

Сайт Центрального разведывательного управления в даркнете имеет те же функции, что и социальная страница спецслужбы Соединенных Штатов. Но доступ на сайт можно осуществить через посредство Интернет-браузера Tor.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США подтвердили приезд Герасимова в Изюм и рассказали, в чем была экстренность визита. Американские чиновники действительно подтверждают просочившуюся в некоторые СМИ информацию о том, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов приезжал во временно оккупированные изюминки. Причина приезда Герасимова была связана с тем, чтобы повлиять на практически остановившееся ускорение массированного наступления российских войск. Сообщается, что Герасимов приехал в Украину в конце прошлой недели. Он провел совещание на российской базе, которое кафиры разместили в школе №12 в Изюме.


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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-russia-putin-news-live-nuclear-latest-updates-12541713
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