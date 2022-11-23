ЦРУ ищет россиян, недовольных войной в Украине: о чем это говорит – на что рассчитывает Запад

По словам замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу, на которого ссылается The Wall Street Journal, вторжение в Украину стало огромным провалом для Путина. Это, уверяет Марлоу, дает возможности западным спецслужбам (так как в РФ появилось очень много недовольных войной россиян) вербовать агентов среди бизнесменов, силовиков, представителей власти. Как оцениваете подобное заявление? Это информационно-психологическая операция (ИПСО) – или, действительно, открылись подобные возможности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЦРУ. Фото: из открытых источников

Заявления, сделанные Марлоу, дают основания полагать, что Запад делает ставку на раскачку ситуации внутри России

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет:

"Действительно, военная кампания 2022 года, российско-украинская война, для Кремля – проигрышная. Высшее военно-политическое руководство это признало (судя по действиям, которые проводят, включая мобилизацию, активный поиск переговоров), но, понятно, не в публичной плоскости. Открыто о поражении в РФ не говорят, но явно готовятся к зимней кампании-2023. Ну, а замдиректора ЦРУ по оперативным вопросам, отвечающий за работу с оперативными источниками на территории той е РФ, за укрепление агентурного аппарата, впервые на моей памяти (за годы службы в органах госбезопасности) делает подобные заявления. Это мог бы делать директор ЦРУ – политик, но не его заместитель, отвечающий за оперативную работу. А потому это похоже именно на ИПСО, которая в рамках информационной войны направлена на побуждение отдельных групп россиян к сотрудничеству с западными спецслужбами".

При этом, отмечает эксперт, такого рода сотрудничество попадает под статью о гоизмене. Что в РФ, среди ее граждан, является самым осуждаемым поступком, даже среди противников власти.

"Само по себе недовольство существующим строем, конкретным высшим руководителем, как в царской империи, бывшем СССР, так и в нынешней России – не является основой для начала сотрудничества с западными спецслужбами. Такое недовольство всегда было благодатной почвой для обострения внутриполитической борьбы. При императоре Александре III – это народовольцы, первые политические террористы. После революций 1917 года – белое движение с последующей белоэмиграцией, эмиграцией интеллигенции. А при СССР – диссиденты. Они не сотрудничали со спецслужбами, хоть и были против власти", – поясняет Олег Стариков.

По его словам, на агентурное сотрудничество со спецслужбами идут люди по другим мотивам, с другими морально-деловыми качествами.

"И, кстати, судя по информации, которой с нами перед началом вторжения делились ЦРУ и Ми-6, у них есть серьезные агентурные позиции, в том числе среди людей, имеющих доступ к государственным секретам РФ", – акцентирует эксперт.

Он считает, что заявления, сделанные Марлоу, дают основания полагать, что Запад делает ставку на раскачку ситуации внутри России. Чтобы это привело к недовольству внутри страны-агрессора, вызвав протесты – с целью ослабления, расшатывания власти или сноса путинского режима.

"Подобная работа проводилась и во времена СССР, приведя, в конце концов, к развалу Союза. Но сейчас, по моему мнению, расшатать ситуацию подобным образом (экономические, политические, прочие санкции, выезд за рубеж части общества, несогласного с политикой власти) внутри РФ не удастся, – говорит Олег Стариков. – Основа другая. Это приведет скорее к объединению левых, правых и прочих радикалов – в рамках противодействия "зловещему оскалу империализма, который хочет уничтожить РФ". Думаю, после Путина придет с большой долей вероятности человек еще более реакционный, агрессивно настроенный к Западу. Проецирующий это и на Украину".

Недовольных в РФ хватает и это благодатная почва для вербовки

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что у значительной части российского политического бизнес-бомонда накануне 24 февраля точно были другие жизненные планы, нежели то, во что их вверг Путин.

"В их планы точно не входило оказаться отрезанными от доступа к своим недвижимости, капиталам за рубежом, оказаться под санкциями. И у обычного народа точно не входило в планы быть оторванным от телевизора и посланным на войну. Поэтому недовольных в РФ хватает, – уверен политолог. – И это благодатная почва для вербовки. Как людей, которые будут заниматься сбором информации, станут агентами влияния, так и тех, кто, спустя некоторое время, после смены политического режима, смогут стать опорными фигурами в новой власти".

По мнению Андрея Золотарева, американцы учатся на своих ошибках в Ираке и Афганистане. И в отношении к РФ стратегия США совершенно очевидна. Они аккуратно, постепенно наращивая санкции, стремясь не допустить выхода ситуации из-под контроля, избегая ненужной эскалации, ведут дело к смене политического режима в России.

"Причем, не к декоративным, а кардинальным переменам, – акцентирует эксперт. – Им нужны фигуры, с которыми можно будет работать. Так что в данном случае речь не столько о вербовке шпионов, сколько о налаживании контактов с людьми, которые будут сотрудничать в иной ситуации – после смены режима, после ухода Путина и его своры".

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