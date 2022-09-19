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COVID наступает: в Минздраве рассказали, будут ли вводить новый локдаун

В этом году в Украине не будут вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19

сегодня, 20:23
Автор:

Кравцев Сергей
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Повторения предыдущих годов в Украине не будут – Минздрав не планирует вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19. При этом определенные ограничения могут быть применены в отдельных регионах, учитывая эпидемическую ситуацию. Об этом сообщает издание "Комментароии", со ссылкой на заявление главного санврача Украины Игоря Кузина в ходе брифинга, которое приводит "Укринформ".

COVID наступает: в Минздраве рассказали, будут ли вводить новый локдаун

Игорь Кузин. Фото: из открытых источников

В Минздраве будут рекомендовать регионам вводить те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На общенациональном уровне не будет никаких правил и ограничений, но, что касается регионов, то они будут вправе вводить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. 

Игорь Кузин отметил, отдельные регионы могут применять масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Также могут быть рекомендации носить маски в медучреждениях. Эти меры могут помочь остановить рост заболеваемости на коронавирус.

При этом главный санврач акцентировал внимание, что при введении ограничений в связи с пандемией важно сохранять баланс между вопросом безопасности и влиянием этих мер на рост количества случаев заболевания коронавирусной болезнью.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3574768-kuzin-pro-novu-covidhvilu-lokdauniv-ne-bude-u-regionah-mozlivi-karantinni-zahodi.html
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