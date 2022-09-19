COVID наступает: в Минздраве рассказали, будут ли вводить новый локдаун

Повторения предыдущих годов в Украине не будут – Минздрав не планирует вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID-19. При этом определенные ограничения могут быть применены в отдельных регионах, учитывая эпидемическую ситуацию. Об этом сообщает издание "Комментароии", со ссылкой на заявление главного санврача Украины Игоря Кузина в ходе брифинга, которое приводит "Укринформ".

Игорь Кузин. Фото: из открытых источников

В Минздраве будут рекомендовать регионам вводить те или иные профилактические или противоэпидемические ограничения. На общенациональном уровне не будет никаких правил и ограничений, но, что касается регионов, то они будут вправе вводить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Игорь Кузин отметил, отдельные регионы могут применять масочный режим в местах массового скопления людей, в общественном транспорте. Также могут быть рекомендации носить маски в медучреждениях. Эти меры могут помочь остановить рост заболеваемости на коронавирус.

При этом главный санврач акцентировал внимание, что при введении ограничений в связи с пандемией важно сохранять баланс между вопросом безопасности и влиянием этих мер на рост количества случаев заболевания коронавирусной болезнью.

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Также издание "Комментарии" сообщало – как украинцы относятся к тем, кто живет под оккупацией, – результаты опроса.

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