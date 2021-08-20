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COVID-карта Европы: «зелеными» остаются лишь соседи Украины

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей

На "коронавирусной" карте Европы, по сравнению с прошлой неделей, в "зеленой зоне" находятся только ближайшие соседи Украины – Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, а также Чехия и часть Хорватии. Такая картина есть, если обратить внимание на итоги анализа Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, которые выходят каждый четверг, начиная с 12 августа. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

COVID-карта Европы: «зелеными» остаются лишь соседи Украины

COVID-карта Европы Фото: Европейская правда

На карте видно, что пандемия начала возвращаться в центральную часть Европы. Еще семь дней назад большинство центральных стран ЕС были в "зеленой зоне", а теперь они высвечиваются "желтыми". Это касается таких стран, как Германия, Австрия, а также Латвия. Также ухудшились дела в таких стран, как Франция, Литва, Греция и Болгария. Их поместили в "красные зоны". 

Аналитики ввели такое понятие, как "темно-красные зоны", в них помещают те страны, где эпидемиологическая ситуация начинает стремительно ухудшаться. Это большая часть Испании, некоторые регионы Франции и Ирландии. Для составления карты эксперты берут во внимание не только количество новых выявленных кейсов заболеваемости, но и количество сделанных тестов, сопоставляют этот показатель с количеством населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине решили не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля. Полиции дано указание вновь жестко контролировать ношение масок и ограничение проезда в общественном транспорте. Количество новых заражений на коронавирус дает повод для усиления контроля. По сравнению с прошлым летом украинцы заметно расслабились в отношении соблюдения противоэпидемиологических мер и не соблюдают их в большинстве регионов.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/19/7304401/
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