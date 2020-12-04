COVID-19 в Украине: статистика заболевших по состоянию на 4 декабря

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксировано 15 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 649 детей и 681 медицинский работник.

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1374, Днепропетровской — 1258, Одесской — 1211, Запорожской — 1106 и Киевской областях — 988.

За прошлые сутки выздоровело 13 383 человека, были госпитализированы 1776 пациентов и зафиксировано 235 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 74 880 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 787 891 человек, выздоровели 397 809 человек, зафиксировано 13 195 летальных случаев.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассматривает два варианта развития событий в стране. По словам премьера, все надеются на то, что рост заболевания начнется сокращаться сам собой. Но, к сожалению, такой исход маловероятен. Поэтому власть готова к развитию события, когда придется "управлять ситуацией", введя ограничения, либо точечные, либо всеохватывающие.

Политик не отрицает усиление карантинных ограничений и на новогодние и рождественские праздники. Рассказать, какими они будут, он сможет только после того, как подведут итоги карантина выходного дня.

Ранее "Комментарии" сообщали, что после отмены карантинных выходных, министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал украинцев активно посещать театры, кафе и торговые центры.





























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