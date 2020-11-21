kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.11.2020

BTC/USD

18637.41

ETH/USD

513.28

LTC/USD

82.92

НБУ 21.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 21 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 21 ноября

В Украине очередной антирекорд по числе больных за сутки

сегодня, 11:20
Автор:

Владимир Лавский

За минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 21 ноября.

COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 21 ноября

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. 20 ноября за сутки заболело 14 575 человек, 19 ноября — 13 357.

Лидером по числу новых случаев стала Днепропетровская область, где за сутки — 1 342 новых случая заражения. Также наибольший прирост показали Киев (+1 231), Киевская область (+953), Сумская (+953) и Запорожская (+810).


Как ранее сообщали "Комментарии", ученые рассказали, чем опасен COVID-19 в первые дни после заражения. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ