COVID-19 в Украине: статистика заболевших и вылечившихся по состоянию на 21 ноября

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Владимир Лавский
За минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 21 ноября.
В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. 20 ноября за сутки заболело 14 575 человек, 19 ноября — 13 357.
Лидером по числу новых случаев стала Днепропетровская область, где за сутки — 1 342 новых случая заражения. Также наибольший прирост показали Киев (+1 231), Киевская область (+953), Сумская (+953) и Запорожская (+810).
Как ранее сообщали "Комментарии", ученые рассказали, чем опасен COVID-19 в первые дни после заражения.
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