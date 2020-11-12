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COVID-19 не обнаружен: до каких стран пандемия не дошла

Пандемия коронавируса охватывает с каждым днем весь мир, но в нескольких уголках Земли до сих пор нулевая статистика

сегодня, 17:56
Автор:

Таисия Ерохина

Еще остались в мире страны, до которых коронавирусу добраться не удалось. Об этом пишет Associated Press.

COVID-19 не обнаружен: до каких стран пандемия не дошла

Так, среди счастливчиков оказались несколько островов Тихого океана: Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу. На этих островных государствах не зарегистрировали ни одного случая коронавируса. К примеру, острову Тонга удалось предотвратить распространение эпидемии благодаря остановке круизных лайнеров и закрытия аэропорта в марте. И хоть случаев заражения в стране не было, власти все равно вводили карантин. Так что последствия пандемии все равно отразились на этих государствах, поскольку большинство из них ориентированы на туризм как основной источник дохода.

Свободна от вируса и Антарктика. Дело в том, что в этом уголке Земли очень следят за любой вспышкой вируса, так как сложно будет контролировать эпидемию, где люди живут в тесноте, а медицинские возможности ограничены. Пациентов с серьезными болезнями из Антарктиды обычно эвакуируют. Те, кто приезжает в Антарктиду, обязаны сделать тест на коронавирус предварительно, а после прибытия пробыть как минимум две недели на самоизоляции, снова пройти тестирование и, конечно, не забывать о масочном режиме и социальной дистанции.

Кроме того, об отсутствии коронавирусной эпидемии заявляют Северная Корея, где проживает более 25 миллионов человек, и Туркменистан с населением около 6 миллионов. Но эту информацию поддают сомнениям, учитывая скрытность и авторитарность этих стран.

Как сообщалось, Северная Корея "засеяла" границу с Китаем минами. В чем причина такого решения.


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Источник: https://apnews.com/article/pandemics-tonga-coronavirus-pandemic-new-zealand-argentina-26c3126d7e4bc90b4408d913ef3fb35b
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