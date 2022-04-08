COVID-19 не исчез: какая эпидемическая ситуация в областях Украины

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Коронавирусная инфекция продолжает циркулировать по Украине. Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине за апрель опубликовали не все регионы. В целом уровень заболеваемости снижается за последние недели.



Кировоградская область



По данным областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, по состоянию на 8 апреля в области зарегистрировано 19 новых случаев СOVID-19 за сутки заболели 16 взрослых и 3 ребенка. За последние сутки выздоровело 37 больных, умерло двое пожилых, процент летальности сейчас составляет 3,8%.

Полтавская область

Как сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней, за последние сутки на Полтавщине зафиксировано 184 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 206 человек, за сутки летальных исходов нет. На лечении находятся еще 915 человек.

Черкасская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за сутки заболело 90, выздоровело 160, летальных нет. Уровень летальности составляет – 1,8%, показатель смертности – 262,1 на 100 тыс. населения. Больше всего болеют люди в возрасте от 40 лет, больше всего умерших среди пожилых людей после 60 лет.

Одесская область



По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за 6 апреля было зафиксировано 30 новых случаев COVID-19. За сутки летальных исходов не зафиксировано.

Николаевская область

По состоянию на 8 апреля, по информации управления здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 94 случая COVID-19 в городе, по области – 117. В настоящее время болеют COVID-19 в Николаеве 1564 человека, в области – 689 пациентов. Летальных случаев за последние сутки не было.

Днепропетровская область

По данным департамента здравоохранения, в Днепропетровской области за последние сутки заболели COVID-19 106 граждан, выздоровели 114 человек, 1 человек умер.

Винницкая область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за минувшие сутки заболело 37 человек, из них 4 ребенка и один медик. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных случая, выздоровело – 42 человека. Еще болеют 524 пациента, из них 42 ребенка и трое медиков.

Житомирская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за сутки заболело COVID-19 35 человек, сейчас лечатся 394 пациента. Летальных случаев за последние сутки не было.

Хмельницкая область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за сутки заболели COVID-19 171 человек, умер один человек, еще лечатся 421 пациент.

Тернопольская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, зафиксировано 17 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 18 человек. Летальных случаев за последние сутки не было.

Ивано-Франковская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, в области зарегистрировано 33 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровело от COVID-19 135 человек. Летальные случаи не зафиксированы.

Львовская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, во Львовской области было зафиксировано 29 новых случаев COVID-19 за сутки. В больницы поступил 21 пациент, на амбулаторном лечении находится 71 больной, в медучреждениях – 231 пациент. Из них в реанимации – 16 человек, на ИВЛ – 5 пациентов. За сутки поправилось – 80 человек. Летальных случаев не было.

Черновицкая область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за 6 апреля заболело COVID-19 52 человека, из них двое детей, шесть медработников. Сообщается о снижении уровня заболеваемости на 13,5% в течение недели. Ровенская область По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за прошлую неделю было зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19. Снизился показатель заболеваемости в 2,3 раза – 11,0 случаев на 100 тыс. населения.

Волынская область

По информации главного санитарного врача области на Волыни в течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, из них три медработника. Выздоровело 15 пациентов, умер один человек.



Харьковская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за сутки зафиксировано 5 случаев COVID-19. Смерти не зарегистрированы в течение суток.



Киевская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, в Киевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 217 новых случаев COVID-19, выздоровел 571 человек. Летальных случаев не было.

Сумская область

По данным областного центра контроля и профилактики болезней, за сутки зарегистрировано 33 новых случаев COVID-19, выздоровело 167 человек, болеет 868 пациентов. Летальных случаев не было.

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