Collins Dictionary назвал "brat" словом 2024: что оно означает

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Slava Kot
Английский словарь Collins Dictionary выбрал слово "brat" словом 2024 года. Это решение объясняется влиянием популярного альбома британской певицы Charli XCX, который придал этому слову новое культурное значение. Традиционно "brat" в словаре означало "непослушного ребенка" или человека, который раздражает окружающих. Однако теперь, благодаря альбому, оно приобрело новое значение — человека, который отличается уверенным, независимым и гедонистическим поведением.
Brat стало словом 2024 года
Шестой в дискографии Charli XCX альбом "Brat" был выпущен 7 июня 2024 года и уже стал культурным феноменом. По словам представителей Collins Dictionary, альбом не только приобрел чрезвычайную популярность, но и изменил восприятие слова "brat". Теперь слово "brat" ассоциируется с людьми, которые живут на собственных условиях, уверенно и с удовольствием.
Другие слова года по версии Collins Dictionary
В рейтинг слов, ставших знаковым в 2024 году, вошли также:
Предыдущие слова года: искусственный интеллект и пермакризис
Словом 2023 года по версии Collins Dictionary стал "искусственный интеллект", что подчеркнуло растущую роль технологий в современном обществе. В 2022 году словом года стал "пермакризис" (перманентный кризис), отразивший длительный период социальной и экономической нестабильности в мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский словарь "Мыслово" в 2023 году назвал словом года "мобилизация".
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