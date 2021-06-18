«Цитрус» мог завозить технику через подставных лиц, не уплачивая налоги — СМИ

По информации издания "Цензор.Нет", для известной сети магазинов "Цитрус" технику могли приобретать через 60 подставных физических лиц – предпринимателей. Ссылаясь на личный источник в правоохранительных органах, журналисты утверждают, что из-за этого в госбюджет якобы недопоступило около 13,3 млн гривен.



"Цитрус" мог уклоняться от уплаты налогов — СМИ. Фото из открытых источников

Против компании, как сообщают "Цензор.Нет", было открыто уголовное дело, однако вскоре расследование было прекращено. При этом, по информации журналистов, правоохранители опирались исключительно на показания менеджеров "Цитруса". Сейчас же в ситуации вроде как разбирается Государственное бюро расследований.

В публикации "Цензор.Нет" цитирует собственный источник, который сообщил, что ООО "Смарт гаджет" якобы доставляло в Украину смартфоны и электронику в период с июля по октябрь 2019 года. Продукция, по информации журналистов, ввозилась специально для продажи через сеть магазинов "Цитрус" и была предоставлена по заниженным ценам.

В общей цепочке могли быть задействованы целый ряд компаний, а также около 60 подставных ФЛП, отмечает "Цензор.Нет". Раскрыть схему правоохранителям якобы удалось потому, что вся отчетность о закупках подавалась с одного IP-адреса.

Журналисты издания утверждают, что из-за подобных действий в течение четырех месяцев украинский бюджет, вероятно, не дополучил около 13,3 млн гривен налогов.

Теперь, по информации "Цензор.Нет", представители ГБР расследуют, как предпринимателям изначально удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!