Цинические подарки от волонтеров: что довело маму школьника до бешенства (ВИДЕО)

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Ткачик Олеся
Мама украинского школьника возмутилась непристойной гуманитаркой: дневником на русском языке с гимном России, изданным в Москве. Мама безумно перенервничала, даже руки тряслись, когда рвала тот "подарочек", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Дневник от волонтеров
Впрочем, говорит он, правовой аспект более серьезный: такое свинство свидетельствует о том, что что-то сильно не то с бухгалтерией той гуманитарной конторы. По его словам, стоит немедленно инициировать банальный аудит: откуда поступают и куда деваются деньги, потому что что-то сильно не так, если было закуплено такое "говно".
Да, говорит Голобуцкий, обычно фонды менее придирчивы к эффективности расходов, чем отдельные волонтеры или небольшие инициативные группы. По его словам, крупный фонд, оперирующий десятками и сотнями миллионов, спокойно проигнорирует закупку на 30-150% дороже или нецелевые расходы пары сотен тысяч, это реалии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне пытаются всячески вливать на детей, живущих на временно оккупированных территориях. В частности, их заставляют учить гимн РФ, историю РФ, принимать участие в военизированных российских организациях. Кроме того, родителям угрожают , если у них нет паспорта гражданина РФ, то у них отберут детей.
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