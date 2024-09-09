Цинические подарки от волонтеров: что довело маму школьника до бешенства (ВИДЕО)

Мама украинского школьника возмутилась непристойной гуманитаркой: дневником на русском языке с гимном России, изданным в Москве. Мама безумно перенервничала, даже руки тряслись, когда рвала тот "подарочек", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Дневник от волонтеров

"Цинизм и безразличие действительно бесчеловечны: дарить украинским детям атрибутику кровавого врага, когда те дети едва ли не каждый день трясутся в укрытиях, прислушиваясь к взрывам, кто-то остался без папы, кто-то без дома из-за россиян... Но это сугубо моральный аспект", — отметил эксперт.

Впрочем, говорит он, правовой аспект более серьезный: такое свинство свидетельствует о том, что что-то сильно не то с бухгалтерией той гуманитарной конторы. По его словам, стоит немедленно инициировать банальный аудит: откуда поступают и куда деваются деньги, потому что что-то сильно не так, если было закуплено такое "говно".

Да, говорит Голобуцкий, обычно фонды менее придирчивы к эффективности расходов, чем отдельные волонтеры или небольшие инициативные группы. По его словам, крупный фонд, оперирующий десятками и сотнями миллионов, спокойно проигнорирует закупку на 30-150% дороже или нецелевые расходы пары сотен тысяч, это реалии.

"Но здесь все слишком подозрительно. Поэтому дополнительно к финансовому аудиту следует еще потрясти на предмет прямых и опосредованных связей с ФСБ или какими-то российскими корпорациями", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне пытаются всячески вливать на детей, живущих на временно оккупированных территориях. В частности, их заставляют учить гимн РФ, историю РФ, принимать участие в военизированных российских организациях. Кроме того, родителям угрожают , если у них нет паспорта гражданина РФ, то у них отберут детей.



