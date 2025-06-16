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Цифры больше, чем вы ожидали: сколько украинцев в магазинах выбирают продукцию со скидками

Большинство украинцев активно ищут скидки в магазинах

сегодня, 16:33
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Кравцев Сергей

Украинцы – нация, умеющая экономить. Подтверждением этого являются цифры, которые, в частности, свидетельствуют о том, что покупка товаров со скидкой является одной из наиболее употребительных стратегий экономии украинцев в ответ на рост цен. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ритейлеров Украины с ссылкой на данные исследования NielsenIQ (FMCG).

Цифры больше, чем вы ожидали: сколько украинцев в магазинах выбирают продукцию со скидками

Цены на продукты. Фото: из открытых источников

В исследовании отмечается, что в ответ на шокирующие изменения цифр на большинстве товаров украинцы чаще всего рационализируют свою потребительскую корзину. Наши соотечественники отказываются от лишнего в пользу самых необходимых базовых продуктов. Также среди популярнейших стратегий экономии – покупка со скидкой и уменьшение общего объема покупок.

Так, 75% покупателей активно ищут скидки или даже готовы менять привычный магазин на тот, где более привлекательны ценовые предложения.

Небольшая группа (13%) – это лояльные покупатели, редко меняющие выбор бренда под действием промо.

При этом доля продаж, проходящих со скидкой, постепенно увеличивалась с момента ее падения в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину и постепенно выходит на плато.

Фактически около половины всей выручки украинских магазинов генерируется товарами с пониженной ценой – 56% в секторе продовольственных товаров и 49% – в секторе непродовольственных.

Читайте на портале "Комментарии" — средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года подскочили на 22,1%. Подорожали практически все продукты. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.

По информации статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца – на 86,0%. Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, растительное масло — 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%. Хлеб подорожал на 22,3%, молоко – на 20,9%, безалкогольные напитки – на 19,7%, творог и сыр – на 18,0%.

Цифры больше, чем вы ожидали: сколько украинцев в магазинах выбирают продукцию со скидками - фото 2

Цифры больше, чем вы ожидали: сколько украинцев в магазинах выбирают продукцию со скидками - фото 3



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Источник: https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/rau-expo-2025-analitika-rinku-fmcg/
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