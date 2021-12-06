Чувствуют ли украинцы, что армия способна их защитить

Исследовательская компания Active Group провела социологическое исследование в Украине. Тема исследования — как относятся украинцы к Вооруженным силам и верят ли, что те их защитят.

Украинцев спросили, доверяют ли они армии, фото armyinform

Среди опрошенных респондентов 45,1% считают, что армия имеет лучшую обороноспособность и стала сильнее в течение последних двух лет. Еще 16,1% говорят, что армия не изменилась. 30% украинцев говорят, что армия стала слабее, чем раньше. 8,7% опрошенных не ответили на данный вопрос.

Кроме того, молодые граждане верят в то, что армия стала сильнее, а люди пенсионного возраста наоборот уверены, что армия стала гораздо слабее.

58,5% респондентов верят в то, что украинская армия сможет защитить народ и 33,4% уверены, что она их не защитит. Затруднились ответить 8% респондентов. Что касается возрастных групп, то большинство респондентов, верящих в армию – это люди возрастной категории от 18 до 29 лет. Не верят в то, что армия их защитит, граждане старше 50 лет.

Исследования проводили методом CATИ (телефонное интервью по четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). Количество респондентов – 1200 человек. Погрешность составляет при доверительной вероятности 0,95 не более 2,9%.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Украины Алексей Резников на фоне накопления российских войск у украинско-российской границы призвал США, Канаду и Великобританию направить в Украину дополнительно военных инструкторов (500 человек), развернув их в местах, где бы увидела РФ. Среди таких назвали Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу, остров Змеиный. Эксперты высказали свое мнение по поводу таких заявлений.



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