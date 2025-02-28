Что будет дальше с Организацией Объединенных Наций станет ясно само собой после того, как Соединенные Штаты Америки либо выйдут из нее, либо перестанут платить взносы, поскольку они платят примерно треть бюджета ООН и миротворческих операций. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью РБК-Украина высказал экс-посол Украины в США и РФ и многолетний представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ООН. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, выход США из ООН означает, что организация "просто умрет сама собой" без американских денег. А уже после завершения российско-украинской войны должна возникнуть другая организация.

"Можно представить ситуацию, когда новую организацию будут создавать страны, которые победят в той войне, которая происходит сейчас. И я уверен, что Украина будет среди них и у нас будет свое слово. И как мы стали основателями ООН в 45 году, так мы станем снова одним из отцов-союзников того, что сейчас называется ООН. Как это будет называться дальше, я не знаю, но я искренне верю, что что-то создано будет", – отметил Владимир Ельченко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на принятие Совбезом ООН резолюции США по Украине. При этом он подчеркнул, что на данный момент Соединенные Штаты занимают более сбалансированную позицию, которая направлена на урегулирование конфликта вокруг Украины.



