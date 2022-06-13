Что везет в Киев трио Шольц, Макрон и Драги – какая истинная цель поездки

Канцлер Германии Олаф Шольц вскоре может посетить Украину. Визит может состояться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает Bild. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие темы могут подниматься – как следует действовать официальному Киеву.

Шольц, Макрон и Драги. Фото: из открытых источников

Шольц, Макрон и Драги привезут в Киев свою "формулу мира"

Эксперт-международник Антон Кучухидзе акцентирует, что предложения госсекретаря США Блинкена, главы Пентагона Остина, британского премьера Джонсона во время встреч с руководством нашей страны сильно отличаются от того, что продвигали и будут продвигать Германия, Франция и Италия.

"Думаю, что Шольц, Макрон и Драги постараются придумать концепцию типа "Минска-3". Эта логика прослеживается в их официальных заявлениях. И у меня прям дежавю, – признался эксперт. – Накануне российской агрессии в Грузии в 2008 году, РФ запустила документ по типу того, который запустила в декабре 2021-го – незадолго до широкомасштабного вторжения в Украину в 2022-м. Речь шла о фактически новом переделе мира, сферах влияния, "стабилизации в регионе" и так далее. В 2008-м россияне также пытались продвинуть свое видение европейской системы безопасности. И на эти предложения довольно положительно отреагировали тогдашние руководители Франции, Германии и Италии. В итоге Грузии и Украине не дали ПДЧ в НАТО (в основном стараниями Берлина и Парижа), а РФ практически сразу напала на Грузию. Сейчас всё та же европейская пара + Италия демонстрирует политику двойных стандартов".

По мнению Антона Кучухидзе, в Киев они привезут свою "формулу мира". При этом публично объявят о гуманитарной помощи, выделении кредитов, поддержке экономике. Но основная работа – по продвижению условного "Минска-3" – будет вестись кулуарно.

"У Франции, Германии и Италии есть свое видение происходящего, – отмечает эксперт. – И что-то уже просачивается наружу. Так, в мае итальянский МИД запустил концепцию мирного урегулирования . Потом французский президент заявлял об особых отношениях между ЕС и Украиной (намекая на то, что кандидатство – слишком амбициозно), о необходимости "сохранить лицо Путину". Ну и Германия отметилась и рядом странных заявлений, и чрезвычайно слабой поддержкой Украины вооружением. Так что это трио приедет убеждать официальный Киев принять мир в трактовке Москвы".

Руководство Украины, уверен Антон Кучухидзе, будет настаивать на своем видении мира. Президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил о том, что нужны реальные механизмы гарантирования безопасности Украины, восстановления территориальной целостности нашей страны. Эксперт считает, что глава нашего государства продолжит придерживаться данной позиции. И в ответ на предложения европейских лидеров – выдвинет встречные. В том числе – усиление санкций против РФ (седьмой пакет санкций ЕС, включая нефтяное и газовое эмбарго), увеличение военной поддержки Украины.

"История и практика переговоров с РФ четко показали, что ни о чем с ней невозможно договориться на принципах паритета и уважения. Русские говорят об одном, а сами всегда готовятся к войне. Возможно, президент Украины публично намекнет о необходимости прекратить пытаться умиротворить агрессора", – прогнозирует Антон Кучухидзе.

Он подчеркивает, что у нас есть, на кого опираться в Европе. Это Польша, страны Балтии, Великобритания. Кроме того, нас мощно поддерживают США, Канада, Австралия. Все эти страны прекрасно понимают угрозы, которые несет РФ всей системе мировой безопасности.

"Частые визиты в Украину британской, польской сторон показывают истинное лидерство в Европе. Вот и троица – Франция, Германия, Италия – тоже решила показать, что якобы могут влиять на некие политические процессы, на возможность прекратить российско-украинскую войну. Но объективно – нормандскому формату, детищу Франции с Германией – пришел конец. После того, как они за 8 лет не смогли нам чем-то помочь (хоть Минские соглашения реально можно было читать по-разному, в том числе – в пользу Украины), Париж и Берлин профукали свой шанс урегулировать тлеющий конфликт. В результате Россия пошла на нас открытой войной. И попытка протянуть теперь "Минск-3" показывает, прежде всего, слабость лидеров Германии, Франции, а теперь еще и примкнувшей к ним Италии", – говорит Антон Кучухидзе.

Учитывая, что Макрон много общается с главой Кремля, он, по мнению эксперта, может передать Киеву некие пожелания российской стороны.

"Украина заняла правильную – принципиальную позицию – относительно того, что переговоры с РФ должны иметь какой-то практический результат. Встречи ради встреч никому не нужны. Как и переговоров с целью легитимизации оккупации наших территорий. Думаю, мы передадим свои предложения через этих европейских лидеров, ставших мостом для обмена мнениями между Киевом и Московой. Хоть могли бы стать теми, кто поможет урегулировать ситуацию, не предавая при этом демократические ценности, за которые сейчас сражается Украина. И нам надо помогать, а не выкручивать руки на радость Кремлю", – резюмирует эксперт.

Шольц пытается не углублять конфликт Германии с Россией

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что трио европейских лидеров приедет продвигать свои нарративы. И суть их, отмечает она, отражает ситуацию в немецком обществе. Она где-то отзеркаливает и то, что происходят во французском и итальянском.

"В немецком обществе существует дискуссия (достаточно посмотреть немецкую прессу) касательно того, следует ли вооружать Украину. И хоть Шольц озвучил объем вооружений, которые Германия готова нам предоставить Украины (там серьезные наименования, включая дальнобойные гаубицы), находится множество аргументов, для того, чтобы ни одна из единиц техники до сих пор не дошла до Украины. То говорят, что украинцы только осваивают соответствующие образцы вооружений — и какой смысл, мол, передавать. То — что это вообще контакты с частными компаниями – и на них якобы немецкое правительство не может влиять. На деле видим нежелание поставлять вооружение в Украину. С параллельным желанием не углублять конфликт Германии с Россией (с которой у Берлина были достаточно плотные отношение в последние годы, а исторически – вообще деликатные отношения). Думаю, Шольц в Киеве намерен обсудить эти вопросы", – говорит Екатерина Одарченко.

Она подчеркивает, что в Германия, Франция, Италия активно продвигают идею дипломатического урегулирования с необходимостью скорейших переговоров между Украиной и Россией.

"Прежде всего, потому что европейцев беспокоит вопрос стоимости энергоресурсов. Люди не готовы платить за санкции со своего кармана. И, безусловно, немецкие, французские, итальянские политики ориентируются здесь на интересы, прежде всего, своих избирателей, – поясняет эксперт. – Недавно у нас проходил международный форум лоббистов. И те люди, которые работают в Европарламенте, говорят, что энергетические вопросы сейчас более чем актуальны. При этом Россия прилагает очень много усилий, продвигая свои интересы. И она находит политиков, которым платит определенные средства, чтобы те лоббировали российские интересы и мешали продвигать проукраинские нарративы".

Ну, а нам крайне важно отстаивать именно свои национальные интересы. Уверена, что именно это мы увидим в Киеве на скорой встрече руководства Украины с лидерами Германии, Франции и Италии.

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