Что теперь будет с формулой мира: почему появилось заявление Зеленского о мирном плане

В интервью японскому телеканалу NHK президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября 2024 Украина разработает план действий по достижению мира. Из сказанного Владимиром Зеленским вытекают минимум два момента, которые важно было бы прояснить. Первый – как можно понимать это заявление, учитывая тот факт, что Россия продолжает наступать, даже не намекая, что готова к миру? И второй момент – можно ли понимать, что президент словами "Украина разработает план действий" намекнул, что формула мира, которую он ранее презентовал, уходит в прошлое и будет новый мирный план? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Активность, что нужно искать решение окончания войны, только нарастает

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно заметила, что, несмотря на то, что Россия действительно никак не демонстрирует, что она реально готова к мирному процессу, мы видим, что мирная активность в плане инициатив растет.

"Слышим от Китая периодически определенные заявления. Видим, как себя проявляет Орбан. Это "мирная активность", но все равно сами слова о мире, что к нему нужно идти, что у кого-то есть какой-то план, мы об этом слышим все активнее. Более того, мы и от западных политиков, в частности, если говорить о США, от политиков разных команд слышим, что есть планы, а иногда и конкретные элементы этих планов. Это говорит о том, что хотя Россия и не демонстрирует пока стремление к движению к миру, все же эта активность, что нужно искать решение, только нарастает. Иногда за ней стоит реальное стремление достичь мира, а иногда мотивированная информационно пропаганда, если мы говорим об Орбане. Есть определенный запрос, которым нужно пользоваться", – отметила эксперт.

По ее мнению, Украина поступает абсолютно правильно, чтобы этот процесс ускорить, чтобы просто никто другой не перехватил эту инициативу и не навязал тот план, который нам может не нравиться.

"Поэтому мы делаем все правильно, когда называем определенные сроки, например, конец ноября, когда должен пройти второй Саммит мира. Мы стараемся ускорить процесс до президентских выборов США, потому что Россия хочет обратного. Она хочет дотянуть до выборов, ведь пока будет формироваться новая администрация, США будет не до внешнеполитических вопросов. Таким образом, Россия пытается усилить военные атаки на Украину, гибридные действия в Европе, чтобы использовать этот момент для создания преимущества и затем, с точки зрения еще большего доминирования, говорить о мире. Потому мы все правильно говорим. Мы хотим этот процесс ускорить", – отметила Олеся Яхно.

Эксперт продолжила мысль – маркером того, что мирная активность растет, является то, что многие страны активно начинают говорить о мире.

"Важно сформировать направление, даже, если оно не будет выполняться Россией. План действий или формула мира — можно называть как угодно. Главное, чтобы этот процесс был согласован Украиной, согласован нашими союзниками, а еще, чтобы он имел поддержку в других регионах, так называемых "нейтральных странах" Глобального юга, в странах, которые не поддержали санкции против России. Важно, чтобы они поддерживали движение к миру. Если сам подход будет утвержден, то от него будут дальше отталкиваться в инициативах. России будет сложнее навязывать свой силовой шантаж", – убеждена Олеся Яхно.

По ее мнению, движение к миру может иметь несколько этапов. Это стратегическое движение к миру, если мы говорим о возвращении наших территорий. Это гарантии безопасности, если мы говорим о неповторении военных действий.

"Если речь идет о справедливом мире, должен быть согласован огромный спектр военных вопросов, в том числе размещение системы ПВО на восточных и южных границах НАТО, а это Польша и Румыния, которые фактически будут охватывать часть Украины. Должна быть согласована возможность размещения военных западных стран, что станет элементом сотрудничества Украины и НАТО. Это комплекс безопасных и оборотных мер, которые должны показать, что российская агрессия не будет иметь результата. Для этого нужны решительные действия Запада, и мы должны это обсуждать. Движение к миру должно базироваться на международном праве, уставе ООН, на исключении определенных рисков, например ядерных, а также безопасности в Черном море. Поэтому то, что анонсировал Владимир Зеленский, оно будет касаться конкретных определенных пунктов, будет комплекс мер по движению к справедливому миру", – отметила Олеся Яхно.

Нужен план, как мы стараемся достичь мира и что будет дальше

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко так прокомментировал ситуацию:

"Формулу мира я воспринимал бы как стратегическое направление. Что касается плана, о котором сказал президент, то это документ, который должен содержать конкретные этапы, по крайней мере, какие-то временные ориентиры. Поэтому нет в этом вопросе противоречий в том плане, что была формула мира, а теперь мы якобы отказываемся от нее и есть нечто другое".

Что касается того, что Россия не собирается прекращать войну и идти на реальные переговоры, то Андрей Сенченко отметил, что для него было очевидно, что Россия не пойдет ни на какие мирные переговоры и поэтому любые переговоры по окончанию войны должны происходить с позиции силы . А для этого Украина должна быть во главе этого процесса.

"То есть мы должны солировать. И именно для этого такой план, о котором говорил Владимир Зеленский, необходим. Мы не должны ждать, пока наши партнеры за океаном или наши европейские партнеры подготовят какой-то консолидированный план, и мы будем поставлены перед фактом. Поэтому я считаю, что этим нужно заниматься. Я не знаю, каково внутреннее содержание этого плана на данном этапе, но я считаю, что это правильный шаг. То есть, мы на каждом этапе должны быть во главе этого процесса. Это не означает, что уже осенью будут начаты переговоры. Для этого нужно сделать нам многое внутри страны. Для этого нужно сделать многое Вооруженным силам Украины. Многое нужно сделать нашим партнерам, от которых мы за время начала полномасштабного вторжения слышали много обещаний", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы наши партнеры близкие и далекие утвердили наш мирный план и постепенно начали его активно поддерживать.

"Не менее важно, чтобы к этому процессу присоединялись не только наши ближайшие партнеры США и Европейский Союз, но и страны Глобального юга, с которыми раньше активно работала Россия, а сейчас не менее активно уже работает Украина. Поэтому нужна не только формула мира, но и нужен план, который даст понимание, как мы пытаемся достичь мира и что будет дальше", – резюмировал эксперт.

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