Что стало с шикарной резиденцией Януковича в Сухолучье

Эта шикарная резиденция беглого президента Виктора Януковича, которая известна украинцам под названием Хонка-2. Она находится в селе Сухолучье Киевской области. Большой гостинично-ресторанный комплекс с пирсом и бассейном, где он пополнял свои силы, плавал и развлекался за государственный счет. Этой собственности нашли полезное применение. Комплекс передали в управление сети отелей "7 дней", чтобы он начал приносить прибыль и пополнять бюджет страны. Об этом сообщает пресс-служба агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Резиденция Януковича в Сухолучье (фото: Следство.инфо)

Янукович сбежал, а его немалую дачу разграбили. Часть вещей таки пропала. Кто приложил к этому руки пока неизвестно. Полностью разграбить бывшую президентскую резиденцию не дали волонтеры и участники добровольческих батальонов, которые установили здесь охрану.

Живописная природа, благоустроена территория. Территория Хонки-2 составляет почти 750 квадратных метров, есть собственная пристань и беседка.

Для Виктора Федоровича и его гостей здесь построили даже собственную часовню, рядом несколько домиков для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак, артезианская скважина, колодец и несколько сараев.

Современный деревянный коттедж в два этажа полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой. Именно здесь отдыхал экс-президент.

С июля 2020 комплекс находится в собственности АРМА по решению Высшего антикоррупционного суда. Чтобы по-хозяйски распорядиться резиденцией, был объявлен конкурс на управление. Победила в конкурсе компания "7 дней". В их собственности также комплексы в Каменце-Подольском, Запорожье, Крыму.

Предприниматели, которые делают бизнес, организовывая современный и комфортный отдых в Украине, имеют свои планы относительно бывшей президентской резиденции. Хотят сделать Сухолучье этакой Меккой украинского семейного отдыха. В планах — достроить сезонный бассейн, добавить новые зоны отдыха и семейных развлечений, обустроить гостиничные номера и организовать два заведения питания. Украинцы сюда приедут по нескольким причинам: здесь прекрасная природа и очень красиво. Многим горожанам понравиться современный разноплановый отдых с друзьями или семьей. А для любителей отечественной истории это место является изюминкой, имеет какие-то свои тайны, связанные с экс-гарантом Януковичем.

Как утверждает пресс-служба АРМА, ожидаемый ежемесячный доход компании составит 1 160 000 гривен. Прогнозируемый доход в государственный бюджет — более 200 000 гривен. Получается, умеем быть хозяевами, если хотим.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в ЕС отменили санкции против Януковича.





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