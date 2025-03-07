Что произошло с рейтингом Зеленского после ссоры с Трампом: КМИС показал цифры

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос до 68%. После словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете он увеличился на 10 процентных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации КМИС по состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, Зеленскому доверяли 57% украинцев, не доверяли — 37%. Баланс доверия-недоверия составлял +20%.

Далее, в период 14 февраля — 4 марта уровень доверия вырос до 67%, а доля не доверяющих снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%.

При этом в период 14 февраля — 4 марта произошло много резонансных событий, в частности — эмоциональная встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года.

Уже в период 14-28 февраля 2025 года доверие стало выше, чем 4-9 февраля 2025 года, а на период 1-4 марта 2025 года доверие к Зеленскому выросло до 68%.

Недоверие в период 1-4 марта 2025 года составляло 27%. Баланс доверия-недоверия на период 1-4 марта 2025 года составил +41%.

Как прокомментировал замдиректора КМИС Антон Грушецкий, рост доверия президенту за последний период свидетельствует, что сейчас мы видим "сплочение вокруг флага" (rally around the flag). Дальнейшая динамика будет зависеть от того, будет ли атмосфера эмоционально заряженной с повышенными рисками, или будет иметь место охлаждение и более конструктивный разговор.

"В любом случае важно подчеркнуть, что основная причина единения и повышения доверия президенту — не атаки на него персонально. Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех украинцев", — сказал социолог.

Как отметил социолог, утверждение, что якобы Украина "спровоцировала" Россию или несет ответственность за вторжение, что вообще Россию не стоит называть "агрессором", ведение переговоров без участия Украины, голосование США "против" резолюции в ООН и прочее совсем расходятся с общественным мнением украинцев. И на этом фоне, в частности, со стороны США практически отсутствует критика России или давление на нее. А теперь к этому добавляется приостановление вооруженной помощи.

"Украинцы действительно хотят мира, но наши результаты стабильно показывают, что абсолютное большинство — против мира на любых условиях. Украинцы — гибкие и готовы к даже болезненным компромиссам, но не к компромиссу, который будет капитуляцией. Украинцы сохраняют волю к борьбе и несмотря ни на что продолжат ее", — добавил он.

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