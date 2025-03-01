Что на самом деле произошло в Белом доме: какие последствия для Украины

Мало кто мог представить именно такой поворот в разговоре президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. Сегодня весь мир продолжает обсуждать спор двух лидеров. Что же произошло? Какие могут быть последствия для Украины, учитывая, что пошли разговоры о том, что администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ближайшие месяцы будет оказываться давление на Украину

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что в Белом доме действительно произошел конфликт, в ходе которого Владимир Зеленский попытался настоять на двух важных для Украины тезисах о том, из-за кого началась война и о нынешнем состоянии Украины. Но все это было публично. Что касается того, было ли непубличное обсуждение приостановки огня и другие вопросы – ни одна, ни другая стороны не сказали.

"Но де-факто есть конфликт, есть неподписанное соглашение о ресурсах. Есть резкая реакция Белого дома, есть реакция в поддержку Украины части европейских государств. С этой точки зрения логичен первый цикл давления Дональда Трампа, когда тому требуется скорейшее завершение войны, желательно, с определенной выгодой для США. Он попытался протиснуть это решение. Однако пока безрезультатно. Далее можно ожидать, что в ближайшие пару месяцев будет оказываться давление на Украину. В том числе не исключаю, что с уменьшением помощи Украине или с полной ее приостановкой. Если будут компенсаторы от наших европейских партнеров, то через несколько месяцев будет новое предложение Трампа, которое, скажем так, будет больше удовлетворять Украину", – прокомментировал Игорь Тышкевич.

На время можно закрыть тему мирных переговоров

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обратил внимание, как хорошо начиналась встреча в Белом доме, и как громко-конфликтно все закончилось.

"Это уже не просто "американские горки", это кризис, и в отношениях между Зеленским и Трампом, и на межгосударственном уровне. Чего-то подобного я ожидал во время предстоящих мирных переговоров, но произошло гораздо раньше. Учитывая, что было неделю назад, что произошло сейчас, чрезвычайную эмоциональность и Зеленского и Трампа, и провокационную роль Джей Ди Венса, это произошло бы неизбежно", – считает эксперт.

По его убеждению, сейчас нужно думать о последствиях, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США, что и как нам делать дальше. С высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина предполагают, что переговоры с США сорвутся: какое указание дали пропагандистам.



