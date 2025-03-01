Что на самом деле произошло в Белом доме: какие последствия для Украины

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Кравцев Сергей
Мало кто мог представить именно такой поворот в разговоре президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. Сегодня весь мир продолжает обсуждать спор двух лидеров. Что же произошло? Какие могут быть последствия для Украины, учитывая, что пошли разговоры о том, что администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что в Белом доме действительно произошел конфликт, в ходе которого Владимир Зеленский попытался настоять на двух важных для Украины тезисах о том, из-за кого началась война и о нынешнем состоянии Украины. Но все это было публично. Что касается того, было ли непубличное обсуждение приостановки огня и другие вопросы – ни одна, ни другая стороны не сказали.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обратил внимание, как хорошо начиналась встреча в Белом доме, и как громко-конфликтно все закончилось.
По его убеждению, сейчас нужно думать о последствиях, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США, что и как нам делать дальше. С высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров.
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