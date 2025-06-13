Что произошло с настроениями украинцев: на каком месте Украина по уровню счастья

Во время полномасштабной войны с Россией только 33% наших соотечественников чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – 28%. Около 40% украинцев выбирают вариант "посередине" между ощущением счастья и несчастья. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса End of Year Survey от Gallup International.

Настроения украинцев. Фото: из открытых источников

По показателю счастья Украина – вторая с конца среди 35 стран, участвовавших в исследовании. На последнем месте – Индия.

"И, хотя более трети респондентов много волнуются относительно своей жизни, большинство украинцев (62%) все же воспринимают жизнь "как она есть", адаптируясь к реалиям войны", — говорится в сообщении.

Процент ответа "очень волнуюсь" в Украине практически совпадает со средним значением по миру. Больше всего респондентов волнуются в Колумбии, Аргентине, Японии, Иране, Индии.

Стоит отметить, End of Year Survey (EoY) – это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондентов в 35 странах мира. В Украине опрос EoY уже второй раз проводила Rating Group. Опрос в Украине проводился 2-5 декабря 2024 года среди 1000 респондентов.

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