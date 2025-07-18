Что происходит с НАТО: почему появился союз Британии и Германии

Великобритания и Германия подписали соглашение об обязательстве оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам. Об этом сообщает "Bloomberg". Можно ли сказать, что по факту мы видим дефрагментацию НАТО и создание нового военного союза, способного реально действовать? Может ли у Украины появиться перспектива присоединиться к подобным союзам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Союз Великобритании и Германии. Фото: из открытых источников

Видим попытку торгов с США

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что одна из главных целей у Великобритании и Германии при подписании такого договора – это показать, в том числе, нынешней администрации Дональда Трампа, что эти страны могут между собой кооперироваться и поддерживать военно друг друга.

"Учитывая, что у Трампа сейчас, если мы смотрим на НАТО, подход такой, что он хочет превратить, по сути, Альянс в оборонный рынок. И последний саммит в Гааге был именно об этом. То есть, Трамп постоянно подчеркивал вот этот момент, что страны НАТО должны платить больше, минимум 5% ВВП, а может быть ещё больше. То есть, даже речь шла о таком. Единственному, кому удалось пропетлять, это Испании. И, мне кажется, что Великобритания и Германия, координируя друг с другом, идут на торги с США, потому что всё-таки европейцы понимают, что пока альтернативы особо нет, они не могут за 2-3 или даже 4 года так быстро нарастить производство оружия. Но они могут показать США, что, если американская администрация продолжит такую политику, то, в принципе, они будут стараться искать альтернативу", – отметил Алексей Якубин.

Он подчеркивает, сейчас в рамках ЕС Германия много чего делает. Внутри самого блока есть попытка запустить армию. Получается, что Великобритания, которая находится вне ЕС, как бы в эти процессы не включена.

"Я думаю, что в этом плане одна из целей подтянуть – Британию, чтобы она осталась в какой-то мере в координации со странами Европейского Союза. Неудивительно, что это делает Германия, как координатор, главный локомотив и главная экономика ЕС", – констатировал Алексей Якубин.

Данный союз не ограничится только этими двумя странами

Политтехнолог Виктор Таран считает, что это взаимовыгодная история для обеих сторон. Германии нужен "ядерный зонтик Британии". Британии – технологии и ресурсы Германии.

"И у них уже есть реальные планы, как это достичь. Страны обязались поставить новую ракетную систему большой дальности – Deep Precision Strike – в течение следующего десятилетия. Она будет иметь дальность действия более 2000 километров (1240 миль) и поможет усилить британский и европейский оборонные сектора благодаря "значительным промышленным инвестициям". Кто бы мог подумать сто лет назад, что сто лет спустя извечные враги и лидеры Антанты и Тройственного союза договорятся между собой о совместной борьбе против – россии?", – задается вопросом политтехнолог.

Виктор Таран отмечает, что это только начало создания такого союза. Скорее всего, он не ограничится только этими двумя странами. Вероятно, там скоро будут скандинавы, Балты. Вероятно, Польша и Франция.

"Итак, учитывая новые геополитические реалии, Украина теперь должна ориентироваться в Европе не на НАТО, а на этот военно-оборонный союз. Путь к НАТО нам крепко закрыла Америка, поэтому должны становиться более гибкими и адаптивными. И нам есть что предложить. Главное правильно разыграть "карты", – подытожил Виктор Таран.

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