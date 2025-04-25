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Что происходит на границе Пакистана и Индии: действительно ли мир за шаг до новой войны

Пакистан стягивает к границе с Индией дополнительные армейские подразделения с тяжелым вооружением

сегодня, 12:26
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Кравцев Сергей

На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка. На другом участке была зафиксирована стычка.

Что происходит на границе Пакистана и Индии: действительно ли мир за шаг до новой войны

Противостояние Индии и Пакистана. Фото: из открытых источников

Пакистанская сторона якобы осуществила обстрел нескольких мест вдоль линии разграничения. Также есть информация о нарушении режима прекращения огня в секторе Хандвара в округе Купвара. Сообщений о пострадавших нет.

Были инциденты со стрелковым оружием в некоторых местах на линии контроля, инициированные Пакистаном, сообщают индийские СМИ.

Индийские военные решились на "эффективный ответ" на обстрел. Этот инцидент произошел в день визита главы индийской армии генерала Упендри Двиведи в город Сринагар. Генерал должен был оценить ситуацию с безопасностью в провинции Джамму и Кашмир после недавней террористической атаки в Пахалгаме.

Также стало известно о другом инциденте в районе Бандидпора (Северный Кашмир). По данным СМИ, там произошло вооруженное столкновение между индийскими военными и боевиками. Сообщается, что Индия начала операцию после получения разведданных о присутствии вооруженных боевиков в населенном пункте Кулнар-Базипора.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Sky News заявил, недавние события могут стать причиной "тотальной войны" между Пакистаном и Индией.

Он акцентировал внимание, что мир должен должным образом отреагировать, чтобы не допустить новой войны. Министр также сказал, что надеется, что спор можно решить путем переговоров.

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Источник: https://www.news18.com/india/bandipora-encounter-security-personnel-injured-terrorists-security-forces-gunfight-jammu-kashmir-9312637.html
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