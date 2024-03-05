Что привело к украино-польскому кризису: как действовать Украине



















Ситуация на польско-украинской границе остается тяжелой. Почему в то время, как польские фермеры блокируют украинский экспорт, их страна увеличила поставки своих продуктов Украину, а также – ввоз зерна из России и Беларуси? Чего и почему в польско-украинских отношениях ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

В обозримом будущем будет сложно всё стабилизировать

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан признался – происходящее на украино-польском кордоне, не может не удивлять. Причем – неприятно.

По мнению эксперта, ситуацию можно пояснить тремя факторами.

Во-первых, новый польский премьер Дональд Туск слишком политически зависит от партии, "Третий путь", являющейся частью коалиции и представляющей интересы фермеров.

"Он всё же глава коалиционного правительства. И ему приходится учитывать интересы тех же фермеров. А это немало – по разным оценкам, около 1,5 миллиона человек. Плюс – члены их семей. Потому Туск боится предпринимать некие жесткие меры касательно протестующих", – поясняет Вадим Трюхан.

Во-вторых, продолжает он, есть российский фактор. И украинский журналист Михаил Ткач в своем недавнем расследовании продемонстрировал, каким огромным потоком идет российский экспорт – сперва через Беларусь, а потом и через Польшу.

"Благодаря огромным деньгам, россияне, по сути, провели спецоперацию. Отвлекающий маневр в виде блокирование польскими фермерами украинского экспорта (с провокациями в виде рассыпания нашего зерна). С одновременным наращиванием собственного экспорта через Польшу, что почему-то не тревожит местных фермеров. Удивляет беззубость спецслужб – и польских, и украинских, которые давно должны были выяснить, кто является исполнителем российской спецоперации на территории Польши. Почему это стало возможно – и не прекращается. Если таких людей отыскали и привлекли к ответственности, это сняло бы многие вопросы", – уверен Вадим Трюхан.

В-третьих, акцентирует эксперт, есть общеевропейский фактор. Еврокомиссия, по сути, "прозевала" кризис, который наметился в сельском хозяйстве не только Польши, но и целом ряде стран ЕС. Не удалось вовремя адаптироваться к современным условиям, когда аграрии фактически проигрывает конкуренцию другими сферами и несут убытки.

"Думаю, в обозримом будущем будет сложно здесь всё стабилизировать, – прогнозирует эксперт. – Потому что есть много составляющих. И Украине тут важно не зацикливаться на двухсторонних контактах с Польшей. А требовать от Еврокомиссии быть действенным актором в этом вопросе. Чтоб и она вела переговоры с польским правительством, которое должно уладить кризис внутри страны. Лишь в трехстороннем формате реально погасить конфликт, в который еще и подливает масла Россия".

Польша – наш стратегический партнер

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Последнее, что мы можем делать – это предъявлять какие-то претензии полякам. Выяснить, откуда и что они везут, и так далее. Следует понимать, что Польша – наш стратегический партнер. Эмоции следует убирать. Если есть факты покупки российского и белорусского зерна, то инициировать запрет подобного на уровне ЕС. Потому что под видом такого зерна вполне может ехать украинское – со временно оккупированных территорий".

Тарас Загородний уверен – нужно выходить на стратегические договоренности, не впадать в какие-то обиды.

"Поляки нам много помогали и помогают, – подчеркивает он. – Между нашими странами существует взаимозависимость. Скорее следует украинское сельское хозяйство адаптировать к реалиям Евросоюза, куда мы стремимся. А в ЕС доминируют небольшие фермерские хозяйства, а не огромные агрохолдинги, которые в погоне за даже небольшой прибылью фактически ссорят нас с европейскими соседями".

Украинским властям, считает эксперт, уже сейчас следует повышать налоги для огромных агрохолдингов. А вот до тысячи га земли в одни руки не нужно облагать налогами, стимулируя развития фермерства, отмечает Тарас Загородний. Помогать им кредитами. Не мешало бы, по его мнению, снизить процент компенсации НДС на зерно при экспорте (чтоб холдинги инвестировал в промышленность и переработку, увеличивая занятость в Украине).

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