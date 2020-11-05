Что предусматривает Госбюджет-2021

Сегодня, 5 ноября, Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов.

Фото: 112 Украина

Ранее "Комментарии" сообщали, на что выделят рекордные суммы в этом году. Однако, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на своей официальной странице Facebook опубликовал 10 фактов о проекте Госбюджета на 2021 год, в которых раскрыл ранее неизвестные нам изменения в принятом бюджете.

Так, помимо повышения зарплаты учителям и медикам, правительство планирует увеличит расходы на безопасность и оборону на 21,4 млрд грн. В частности, будут увеличены выплаты военнослужащим, продолжены программы модернизации вооружений.

Госбюджет также не предусматривает повышения налогов. Перераспределение ВВП через доходы бюджета снижается на 23,5%.

В принятом проекте бюджета-2021 не забыли об обновлении пассажирских поездов. Предусматривается закупка 100 пассажирских железнодорожных вагонов. На нужны железной дороги будет выделено 4 млрд, которые в том числе получат украинские машиностроительные заводы.

Впрочем, сам премьер-министр Денис Шмыгаль назвал новый бюджет "бюджетом возможностей" для развития человеческого капитала, для промышленности, для малого и среднего бизнеса.









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