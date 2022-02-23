Что предполагает принятый в первом чтении закон об оружии: рассказал автор документа

Автор закона "О праве на самозащиту и владение гражданским огнестрельным оружием", народный депутат Игорь Фрис рассказал, что изменится для украинцев и как теперь будут выдавать разрешения на ношение оружия. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

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По его словам, новый закон предусматривает регулирование владения оружием и мониторинг выдачи разрешений на использование оружия.



"Закон регулирует владение оружием, не выходя за пределы правового регулирования, мы не разрешаем этим законом короткоствольное огнестрельное нарезное оружие. Нормами законопроекта нивелируется возможность получения оружия теми, кто не может им пользоваться по причинам, связанным с состоянием их здоровья. Одной из основных идей законопроекта есть то, что он вводит мониторинговую систему для выявления коррупционных составляющих выдачи медицинских справок гражданам", — говорит нардеп.

Известно, что существует договоренность между Минздравом и Министерством внутренних дел (МВД) о совместном функционировании реестров. По новым правилам справки о праве пользования оружием будут подписываться электронной подписью семейного врача. Затем эта информация с электронной базы будет попадать в реестр владельцев оружия, который ведет МВД.

Таким образом, разрешительная система будет заменена на выдачу гражданам удостоверений владельца оружия, которые через некоторое время будут пересматриваться. Владельцу оружия будет предложено заново пройти медосмотр и подтвердить состояние своего здоровья.



На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 1 млн 300 тысяч единиц огнестрельного оружия (гладкоствольное, нарезное охотничье, комбинированное, короткоствольное наградное) и около 250 тысяч единиц травматического оружия, которое выдавалось соответствующим категориям граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп ответил, какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения.

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