Что празднуют 3 апреля: именины и народные приметы

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Мокрик Анастасия
Сегодня, 3 апреля, во всем мире
отмечают день вечеринок, день рождения мобильного телефона, Всемирный день
водных животных, а по православному календарю в этот день выпадает Родительская
суббота. Есть на этот день также и некоторые приметы и традиции. Обо всем
подробно мы расскажем в этой статье.
На 3 апреля выпало сразу несколько праздников - фото: из открытых источников
Всемирный день вечеринки
3 апреля во всем мире отмечает
неофициальный праздник — День вечеринок или, как его еще называют День пати. Ежегодно
в этот день во многих странах мира организовывают массовые мероприятия,
различные концерты, фестивали и т.д.,
чтобы в этот день люди радовались жизни и отвлекались от всех своих проблем.
На сегодняшний день, увы, в условиях
пандемии крайне сложно проводить подобные мероприятия. Однако праздник можно
устроить в скромном кругу своих друзей. Главное – забыть всё плохое и
насладиться этим днем.
Впервые о таком мероприятии было написано
в романе американской писательницы Ванны Бонта. По сюжету, 3 апреля 2000 года
должно было случиться массовый праздник, который объединил бы человечество. Книга
завершается отсчетом до этого дня.
День рождения мобильного телефона
Сегодня в мире отмечается довольно
необычный праздник – День рождения мобильного телефона. 3 апреля 1973 года Мартин
Купер, разработчик одного из первых мобильных телефонов, совершил первый вызов
с первого прототипа портативного сотового
телефона Motorola DynaTAC.
Он позвонил своему
конкуренту AT&T, Джоэлю
Энгелю. К слову, первый мобильный телефон весил 1,15 кг и имел размер 22,5×12,5×3,75 см.
Всемирный день водных животных
Ежегодно 3 апреля в
мире отмечают День водных животных (World Aquatic Animal Day). Всемирное
мероприятие — проект Aquatic Animal Law Initiative (Animal Law Clinic at Lewis
& Clark Law School). Целью этого
проекта является повышение знаний общественности о животных водного мира, так
как они играют очень важную роль в экосистеме.
Родительская
суббота
Сегодня православные верующие
отмечают родительскую
субботу 3-седмицы Великого поста. В этот
день принято ходить на кладбища к своим умершим родным и близким или же
помолиться за них и поставить свечку за упокой душ усопших.
Именины
3 апреля именины
празднуют Яков, Фома, Кирилл, Владимир, Серафим.
Приметы
• В этот день нельзя смотреть на
падающие звезды;
• Гром в этот день предвещает
хороший урожай летом;
• В этот день одежду одевали наизнанку, чтобы не простудиться.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал гороскоп на субботу 3 апреля для каждого знака Зодиака, а также про предметы-обереги, которые должны быть в каждом доме.
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