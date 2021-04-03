Что празднуют 3 апреля: именины и народные приметы

Сегодня, 3 апреля, во всем мире отмечают день вечеринок, день рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных, а по православному календарю в этот день выпадает Родительская суббота. Есть на этот день также и некоторые приметы и традиции. Обо всем подробно мы расскажем в этой статье.

На 3 апреля выпало сразу несколько праздников - фото: из открытых источников

Всемирный день вечеринки

3 апреля во всем мире отмечает неофициальный праздник — День вечеринок или, как его еще называют День пати. Ежегодно в этот день во многих странах мира организовывают массовые мероприятия, различные концерты, фестивали и т.д., чтобы в этот день люди радовались жизни и отвлекались от всех своих проблем.

На сегодняшний день, увы, в условиях пандемии крайне сложно проводить подобные мероприятия. Однако праздник можно устроить в скромном кругу своих друзей. Главное – забыть всё плохое и насладиться этим днем.

Впервые о таком мероприятии было написано в романе американской писательницы Ванны Бонта. По сюжету, 3 апреля 2000 года должно было случиться массовый праздник, который объединил бы человечество. Книга завершается отсчетом до этого дня.

День рождения мобильного телефона

Сегодня в мире отмечается довольно необычный праздник – День рождения мобильного телефона. 3 апреля 1973 года Мартин Купер, разработчик одного из первых мобильных телефонов, совершил первый вызов с первого прототипа портативного сотового телефона Motorola DynaTAC.

Он позвонил своему конкуренту AT&T, Джоэлю Энгелю. К слову, первый мобильный телефон весил 1,15 кг и имел размер 22,5×12,5×3,75 см.

Всемирный день водных животных

Ежегодно 3 апреля в мире отмечают День водных животных (World Aquatic Animal Day). Всемирное мероприятие — проект Aquatic Animal Law Initiative (Animal Law Clinic at Lewis & Clark Law School). Целью этого проекта является повышение знаний общественности о животных водного мира, так как они играют очень важную роль в экосистеме.

Родительская суббота

Сегодня православные верующие отмечают родительскую субботу 3-седмицы Великого поста. В этот день принято ходить на кладбища к своим умершим родным и близким или же помолиться за них и поставить свечку за упокой душ усопших.

Именины

3 апреля именины празднуют Яков, Фома, Кирилл, Владимир, Серафим.

Приметы

• В этот день нельзя смотреть на падающие звезды;

• Гром в этот день предвещает хороший урожай летом;

• В этот день одежду одевали наизнанку, чтобы не простудиться.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал гороскоп на субботу 3 апреля для каждого знака Зодиака, а также про предметы-обереги, которые должны быть в каждом доме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!