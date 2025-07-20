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Что празднуют 20 июля: День металлурга, шахмат и праздник без купальников

20 июля в мире отмечают десятки ярких праздников от Дня Луны и праздника Перуна до Международного дня торта и шахмат.

20 июля 2025, 06:45
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Slava Kot

20 июля – день, насыщенный знаковыми датами и празднованиями по всему миру. От Международного дня Луны, который чествует историческую высадку на спутник Земли, до Дня металлурга в Украине, Международного дня торта и шахмат. Узнайте, какой праздник отмечают сегодня 20 июля.

Что празднуют 20 июля: День металлурга, шахмат и праздник без купальников

Какой праздник 20 июля. Фото из открытых источников

Международный день Луны

Главный международный праздник 20 июля – Международный день Луны, напоминающий об историческом событии 1969 года, когда экипаж "Аполлона-11" впервые высадился на поверхность Луны. Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на другое небесное тело.

День металлурга в Украине

В третье воскресенье июля отмечают День работников металлургической и горнодобывающей отрасли Украины. Это профессиональный праздник людей, ежедневно работающих в одной из самых трудных, но сверхважных отраслей украинской экономики.

Праздник Перуна

20 июля празднуют день славянского бога грома Перуна. Это один из главных праздников в дохристианской мифологии, символизирующий переход от дождей к зрелости зерна. В частности, считается, что именно с этого дня вода "уходит под землю", готовя землю к жатве.

Международный день торта

Для любителей сладкого создали Международный день торта, который был начат в 2011 году "Миланским клубом". По задумке авторов, торт символизирует дружбу и культурный обмен.

День шахмат

20 июля отмечается Международный день шахмат, введенный ФИДЕ. Также сегодня Национальный день шахмат в Украине. По данным статистики, около 70% людей в мире хотя бы раз в жизни играли в шахматы.

День без купальников

В третье воскресенье июля в Испании отмечают День без купальников, получивший в 2010 году статус международного. Инициатива, начатая Федерацией натуристов Испании, призвана привлечь внимание к естественности, принятию тела и свободе самовыражения.

Всемирный день прыжка

Всемирный день прыжка был начат художником Торстеном Лаушманном в 2006 году. По идее автора, миллионы людей по всему миру должны одновременно прыгнуть, чтобы изменить траекторию планеты, хотя бы в переносном смысле.

День независимости Колумбии

20 июля 1810 года – это дата, когда в Колумбии началось революционное восстание против испанского владычества. Сегодня это главный национальный праздник страны, символизирующий свободу, достоинство и национальное единство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном празднике, который празднуется 20 февраля и трех вещах, которые категорически нельзя делать в этот день.



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